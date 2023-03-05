Штурм Угледара идет ''на скорую руку'': у РФ тяжелые потери из-за некомпетентных командиров

Российская оккупационная армия ведет неорганизованный штурм Угледара в Донецкой области, вследствие чего терпит тяжелые потери в живой силе и военной технике. Захват города некомпетентное командование спланировало "на скорую руку".

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Об этом автору Telegram-канала "Досье шпиона" сообщил один из оккупантов – военнослужащий 155-го ОБрМП, активно участвующий в наступлении на Угледар. Он посетовал, что аналогичная ситуация была с наступлением на соседнюю Павловку: из-за желания новоназначенного командующего ВПО Рустама Мурадова показать быстрый результат, бригаду практически разбили.

По словам оккупанта, хотя Павловку удалось захватить, они несколько месяцев были вынуждены восстанавливать боеспособность и доукомплектовываться. Однако никаких выводов из "непонятного" наступления, во время которого ВСУ положили много "нормальных пацанов", командование не сделало и поступает аналогично в попытках штурма Угледара.

"Бригада пытается "заходить" малыми группами, занимая отдельные дома или участки возле Угледара. Надлежащей организации и связи между группами нет. Это приводит к тому, что периодически подразделения подпадают под дружеский огонь", – посетовал захватчик.

Он рассказал о ситуации, когда 11 российских солдат ошибочно десантировались не там, где должны были, в результате чего связь с ними потеряна.

"В лучшем случае – они в плену", – надеется захватчик.

Далее, по его словам, россияне заходили в город на разбитой технике. Оккупанты пешком заняли позиции, однако были отрезаны от своих, а те, со своей стороны, пресекли попытки их деблокировать. Вероятно, группа захватчиков тоже попала в плен.

Российский солдат заметил, что из-за больших потерь и безрезультатных действий боевой дух в бригаде на низком уровне. Захватчики не понимают, как будут отражать огонь в случае контрнаступления ВСУ в Угледаре.

Также оккупант прокомментировал слова российского диктатора о том, что их морская пехота якобы "действует как следует прямо сейчас". Он отметил, что Путин не знает, "какие гении ими командуют", иначе у него было бы другое мнение.

Напомним: 1 марта, издание New York Times со ссылкой на украинские официальные лица написало, что российские войска продолжают совершать серьезные ошибки и продвигать танковые колонны в засады ВСУ в своем недавнем трехнедельном наступлении под Угледаром. Его украинские источники охарактеризовали как крупнейшее танковое сражение войны на сегодня.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российский танкист снял на камеру то, как они воюют против Украины под Угледаром на Донбассе. Позируя на фоне горящего танка и лежащих на земле раненых товарищей, он продолжал прославлять страну-агрессора РФ;

– на подходе к Угледару была вдребезги разбита так называемая "элитная" пехота России. Британская разведка показала спутниковые снимки, подтверждающие уничтожение техники 155-й бригады морской пехоты ВС РФ, которая была в авангарде недавних попытках наступления.

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