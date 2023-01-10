Штурму оккупантов на Донбассе можно противопоставить новый уровень современной военной техники, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня пообщался с европейскими лидерами и проинформировал их о тяжелой ситуации на фронте. В частности, на Донетчине враг не прекращает штурмы.

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Страна-агрессор Россия не считает своих солдат, ей безразлична судьба местного населения, поэтому она не останавливается перед какой-либо преступной активностью. Об этом Зеленский сказал во вторник, 10 января, в вечернем обращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Этому можно – и нужно! – противопоставить только новый уровень современной военной техники, которую может получить Украина от партнеров. Я благодарю всех лидеров, которые нам помогают, за понимание, что именно сейчас пришло время для новых мощных решений, для новой мощной поддержки", – подчеркнул он.

Глава государства отметил, что у свободного мира есть все необходимое, чтобы остановить российскую агрессию и привести государство-террориста к историческому поражению. Для Украины особенно важна его помощь и поддержка именно сейчас, когда РФ собирает силы для очередной эскалации.

"Вместе с партнерами должны сделать – и делаем! – все, чтобы уже сейчас хозяевам России стало понятно: никакая их эскалация им не поможет. Поражение российской агрессии должно оставаться безальтернативным несмотря на всех и все, кого и что Россия будет пытаться бросить в бой", – добавил Зеленский.

Он поблагодарил лидеров и представителей государств-партнеров, которые оказывают Украине помощь, что позволяет нам защищать наше государство и свободу.

"Спасибо всем, кто воюет за независимость! Сегодня хочу особенно отметить бойцов 46-й отдельной аэромобильной бригады за храбрость и стойкость при защите Соледара! Спасибо вам, воины! Спасибо всем, кто работает на усиление Украины!" – сказал гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Шарль Мишель провели телефонные переговоры. Темами разговора стали ситуация на передовой, потребности украинской армии в вооружении и саммит Украины – ЕС.

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