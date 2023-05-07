Швейцарская компания поставит в Украину 20 машин для разминирования полей. Фото

Для более быстрого и безопасного разминирования территорий Украина получит до конца 2023 года около 20 спецмашин от компании Global Сlearance Solutions. Ожидается, что их будут применять для очистки мин и неразорванных боеприпасов сельскохозяйственных угодий и объектов критической инфраструктуры деоккупированных районов Николаевской, Харьковской, Херсонской областей.

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Об этом сообщило Минреинтеграции, которое подписало со швейцарской компанией-производителем механизированных средств разминирования соответствующий меморандум. Об этом сказано в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, GCS и Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий будут взаимодействовать в области технического и нетехнического обследования вероятно загрязненных взрывоопасными предметами территорий.

Запланировано сотрудничество и по обучению, информированию гражданского населения, чтобы люди знали больше о возможных рисках.

Добавим, что ранее представители Минреинтеграции и ГСЧС проводили встречи с гендиректором GCS.

Международные партнеры заявили о намерениях помочь с оснащением пиротехнических подразделений ГСЧС и Государственной специальной службы транспорта механизированными средствами разминирования. Также было заявлено о планах открыть офис компании, чтобы проводить там обслуживание спецмашин.

Как известно, комплекс разминирования GCS-200 от этой компании – это гусеничный тягач и навесное оборудование. Комплекс способен очищать землю от взрывоопасных предметов, транспортировать грузы, раскапывать почву, выкорчевывать деревья.

Напомним, что Канада уже выделила первые машины для разминирования территорий сельскохозяйственного производства в Украине. Этот пакет обошелся Оттаве в 22,5 млн канадских долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 3 мая в ходе разминирования Чугуевского района Харьковской области погиб спасатель с Кировоградщины Виталий Дубина. Старшина службы гражданской защиты работал с коллегами на востоке с 21 марта.

– 2 мая вблизи села Малая Сейдеминуха Херсонской области на российской мине подорвался украинский сапер. Он выжил, но потерял часть правой ноги, а также получил осколочные ранения лица.

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