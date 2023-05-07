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Швейцарская компания поставит в Украину 20 машин для разминирования полей. Фото

Дарья Дурова
War
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Разминирование

Для более быстрого и безопасного разминирования территорий Украина получит до конца 2023 года около 20 спецмашин от компании Global Сlearance Solutions. Ожидается, что их будут применять для очистки мин и неразорванных боеприпасов сельскохозяйственных угодий и объектов критической инфраструктуры деоккупированных районов Николаевской, Харьковской, Херсонской областей.

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Об этом сообщило Минреинтеграции, которое подписало со швейцарской компанией-производителем механизированных средств разминирования соответствующий меморандум. Об этом сказано в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, GCS и Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий будут взаимодействовать в области технического и нетехнического обследования вероятно загрязненных взрывоопасными предметами территорий.

Запланировано сотрудничество и по обучению, информированию гражданского населения, чтобы люди знали больше о возможных рисках.

Машины GCS, переданные Украине. 2022 год
Машины для разминирования GCS, переданные украинским силам. 2022 год

Добавим, что ранее представители Минреинтеграции и ГСЧС проводили встречи с гендиректором GCS.

Международные партнеры заявили о намерениях помочь с оснащением пиротехнических подразделений ГСЧС и Государственной специальной службы транспорта механизированными средствами разминирования. Также было заявлено о планах открыть офис компании, чтобы проводить там обслуживание спецмашин.

Как известно, комплекс разминирования GCS-200 от этой компании – это гусеничный тягач и навесное оборудование. Комплекс способен очищать землю от взрывоопасных предметов, транспортировать грузы, раскапывать почву, выкорчевывать деревья.

Машины для разминирования швейцарской компании Global Clearance Solutions

Напомним, что Канада уже выделила первые машины для разминирования территорий сельскохозяйственного производства в Украине. Этот пакет обошелся Оттаве в 22,5 млн канадских долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 3 мая в ходе разминирования Чугуевского района Харьковской области погиб спасатель с Кировоградщины Виталий Дубина. Старшина службы гражданской защиты работал с коллегами на востоке с 21 марта.

– 2 мая вблизи села Малая Сейдеминуха Херсонской области на российской мине подорвался украинский сапер. Он выжил, но потерял часть правой ноги, а также получил осколочные ранения лица. 

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