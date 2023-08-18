Швеция согласилась продать США ракеты AMRAAM для Украины: что в них особенного

В Швеции парламент принял решение поддержать продажу Соединенным Штатам Америки ракет средней дальности AMRAAM. Таким образом Швеция примет участие в американской программе выкупа этого вооружения для того, чтобы передать их Украине.

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Об этом в четверг, 17 августа, сообщили в пресс-службе Риксдага (парламента Швеции). Там отметили, что было решено передать Украине пакет военной помощи в размере 270 млн евро.

В рамках этого же решения парламент уполномочил правительство продать США "ограниченное количество" ракет Rb 99 (AMRAAM).

В сообщении напомнили, что Вашингтон запустил программу выкупа старых вариантов AMRAAM в обмен на то, что те же страны получат новые версии этих ракет. Программа направлена ​​на безвозмездную передачу выкупленных ракет Украине с целью усиления украинской ПВО.

Пресс-служба добавила, что пакет помощи от Швеции состоит из двух частей. Первая – около 90 млн евро, которые потратят на закупку запасных частей для военной техники и другие товары. Вторая часть – около 180 млн евро, которые потратят на различные виды боеприпасов, военное снаряжение и транспортные средства.

Ракета средней дальности класса "воздух – воздух" с радиолокационным наведением Rb 99 – это лицензионная версия американской ракеты AIM-120B (AMRAAM) с дальностью пуска до 70 километров.

Как пишет издание "Милитарный", вероятно, эти ракеты будут применяться в комплексах противовоздушной обороны NASAMS, которые стоят на вооружении украинских Воздушных сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины получили на вооружение современные штурмовые винтовки ACAR. Это оружие стало частью нового пакета помощи Украине от Австралии.