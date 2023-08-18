newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Швеция согласилась продать США ракеты AMRAAM для Украины: что в них особенного

Ольга Липич
War
2 минуты
1,6 т.
Швеция согласилась продать США ракеты AMRAAM для Украины: что в них особенного

В Швеции парламент принял решение поддержать продажу Соединенным Штатам Америки ракет средней дальности AMRAAM. Таким образом Швеция примет участие в американской программе выкупа этого вооружения для того, чтобы передать их Украине.

Видео дня

Об этом в четверг, 17 августа, сообщили в пресс-службе Риксдага (парламента Швеции). Там отметили, что было решено передать Украине пакет военной помощи в размере 270 млн евро.

В рамках этого же решения парламент уполномочил правительство продать США "ограниченное количество" ракет Rb 99 (AMRAAM).

В сообщении напомнили, что Вашингтон запустил программу выкупа старых вариантов AMRAAM в обмен на то, что те же страны получат новые версии этих ракет. Программа направлена ​​на безвозмездную передачу выкупленных ракет Украине с целью   усиления украинской ПВО.

Швеция согласилась продать США ракеты AMRAAM для Украины: что в них особенного

Пресс-служба добавила, что пакет помощи от Швеции состоит из двух частей. Первая – около 90 млн евро, которые потратят на закупку запасных частей для военной техники и другие товары. Вторая часть –  около 180 млн евро, которые потратят на различные виды боеприпасов, военное снаряжение и транспортные средства.

Ракета средней дальности класса "воздух – воздух" с радиолокационным наведением Rb 99 – это лицензионная версия американской ракеты AIM-120B (AMRAAM) с дальностью пуска до 70 километров.

Швеция согласилась продать США ракеты AMRAAM для Украины: что в них особенного

Как пишет издание "Милитарный", вероятно, эти ракеты будут применяться в комплексах противовоздушной обороны NASAMS, которые стоят на вооружении украинских Воздушных сил.

Швеция согласилась продать США ракеты AMRAAM для Украины: что в них особенного

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины получили на вооружение современные штурмовые винтовки ACAR. Это оружие стало частью нового пакета помощи Украине от Австралии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!