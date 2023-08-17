Австралия передала Украине новейшие штурмовые винтовки ACAR: тестирование пройдет в боевых условиях

Силы обороны Украины получили на вооружение современные штурмовые винтовки ACAR. Это оружие стало частью нового пакета помощи Украине от Австралии.

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Речь идет о винтовка производства компании Thales Australia. Там рассказали, что украинские военные получили ACAR в двух модификациях – калибра 5,56 мм и 7,62 мм.

Их передача состоялась при поддержке министерства обороны Австралии вместе с другой неназванной помощью. В компании отметили, что "небольшое количество оружия ACAR было отгружено в Украину в начале июля в составе комплекта вооружения и боеприпасов".

Там также добавили, что эти поставки позволят украинским военным оценить полезность ACAR для удовлетворения своих потребностей.

По словам представителей компании, на сегодняшний день неофициальные отзывы об этих винтовках были положительными.

"Это не контракт и не продажа. Именно поэтому мы до сих пор не делали никаких уведомлений", – сказал представитель Thales.

В статье также говорится, что впервые ACAR был показан в октябре прошлого года на выставке Сухопутных войск. Стандартная винтовка имеет калибр 5,56 мм стандарта НАТО, а также доступна в калибрах 7,62 мм и .300 Blackout. Версия 6,8 мм находится на завершающей стадии испытаний.

5,56-мм ACAR со стволом длиной 12 дюймов (305 мм) имеет длину 730 мм со сложенным регулируемым прикладом и весит 2,7 кг без патронов. Емкость магазина составляет 20 и 30 патронов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Швеция планирует предоставить Украине новый пакет военной поддержки на сумму 3,4 млрд крон (313,5 млн долларов). Он будет состоять в основном из боеприпасов и запасных частей к ранее поставленным системам вооружения.