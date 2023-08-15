Швеция выделит Украине новый пакет военной помощи: что в него войдет

Швеция планирует предоставить Украине новый пакет военной поддержки на сумму 3,4 млрд крон (313,5 млн долларов). Он будет состоять в основном из боеприпасов и запасных частей к ранее поставленным системам вооружения.

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Такое заявление во вторник, 15 августа, сделал министр обороны Пал Джонсон. Об этом сообщает международное информагентство Reuters.

"Мы должны подготовиться к тому, что это может быть затяжная война, и у нас также есть долгосрочная перспектива, чтобы мы могли поддерживать те платформы, которые мы отправляем в Украину, на постоянной основе", – сказал Джонсон на пресс-конференции.

Новый пакет военной помощи Швеции станет 13-м по счету для Украины с начала широкомасштабной войны.

Напомним, Украина начала получать шведские терминалы спутникового интернета Satcube, которые являются альтернативой американским Starlink от компании SpaceX Илона Маска. Starlink предлагает большую скорость связи, чем Satcube (100 Мбит/с против 70 Мбит/с), но у последних есть важное преимущество – их сигнал врагу будет труднее заблокировать благодаря геостационарным спутникам.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Швеции объявило о выделении 584 миллионов долларов на восстановление Украины и проведении реформ в нашей стране, которые помогут проложить путь к членству в ЕС. Прежде всего, средства будут направлены на создание украинской инфраструктуры и учреждений здравоохранения.