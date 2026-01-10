Сидят без света по пять суток: в оккупированном Мариуполе жалуются на критическую ситуацию со светом и отоплением

Во временно оккупированном Мариуполе люди по несколько дней сидят без электричества. Массово горожане жалуются также на отсутствие воды и то, что в квартирах замерзают дети и пожилые люди.

Оккупационные "власти" и "коммунальные службы" жалобы игнорируют, часто они даже не отвечают на звонки мариупольцев. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Оккупированный Мариуполь страдает от отсутствия электричества

В Мариупольском горсовете сообщили о серьезных проблемах с электроснабжением в захваченном Россией городе.

"Жители временно оккупированного города жалуются на отсутствие электричества в домах. По их словам, света нет несколько суток, а коммунальные службы на жалобы не реагируют. В частности, жители домов по улице Олимпийской, 169 находятся без света с четвертого января", – говорится в сообщении.

Ежедневные обращения по решению проблем людям никак не помогают.

"Просто безразличное отношение к многочисленным, ежедневным заявкам от жителей, которые вынуждены выживать без света вот уже пять суток! Обращались в РЭК, ЖЭК... Результата ноль!" – цитируют возмущенных мариупольцев в горсовете.

С такой же проблемой столкнулись жители домов по улице Лавицкого 3, 5 и по проспекту Нахимова 152, 154, 156. К тому же, мариупольцы говорят, что в домах уже несколько дней нет и воды. В профильных службах, созданных оккупантами, уже даже не отвечают на звонки.

"Видимо им совсем наплевать на эту ситуацию, служба 113 также не реагирует на наши звонки. У нас замерзают старики и дети!" – цитируют в Мариупольском горсовете жалобы людей.

Там добавили, что за почти четыре года оккупации захватчики не только не решили коммунальные проблемы, вызванные войной, но и довели до упадка уцелевшие сети.

"В оккупации за четыре года не смогли решить ключевые коммунальные проблемы: ни одной замены сетей, проблемы с водоснабжением, аварийные ситуации на котельных. Вместо этого оккупационная администрация занимается возведением ипотечных домов под продажу и разработкой очередных "стратегий туристического развития". Все для отмывания средств. А вот реальные проблемы остаются нерешенными", – резюмировали в Мариупольском горсовете.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что оккупанты хотят снести в Мариуполе исторический район, где до сих пор проживают тысячи людей. Оккупанты уже утвердили план, согласно которому в этом году снесут один из последних исторических районов Мариуполя – Гавань.

Вместо него в городе собираются построить коммерческую зону, автовокзал, дорожную развязку и торговый центр.

Также стало известно, что захватчики в Мариуполе хотят присвоить тысячи квартир украинцев, которые покинули город.

Украденную недвижимость оккупанты собрались объявить "муниципальной собственностью ДНР". На словах захватчики обещают передавать квартиры горожанам, потерявшим собственное жилье, однако на самом деле программу компенсационного жилья террористы прекратили, и вместо этого на месте разрушенных домов стали возводить ипотечные многоэтажки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!