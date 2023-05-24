'Сигнал, что российский террор проиграл': Зеленский рассказал о переговорах по коалиции истребителей для Украины

В среду, 24 мая, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах по коалиции истребителей для Украины. Украина делает все, чтобы сократить время до результата до появления в украинском небе новых и мощных самолетов с украинскими пилотами.

Видео дня

Об этом украинский лидер рассказал в вечернем обращении к украинцам, опубликованном в Telegram. Он пояснил, что этот глобальный шаг позволит расширить наши оборонные возможности, потому что только с мощными самолетами система противовоздушной обороны становится полноценной (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Провел сегодня первое заседание Ставки после всех важных визитов, встреч и решений – оборонных решений, над которыми мы работали достаточно долго и вот получаем их во взаимодействии с партнерами. Прежде всего, это касается авиационной коалиции – коалиции современных истребителей для Украины", – заявил он.

Глава государства пояснил, что с мощными самолетами система противовоздушной обороны становится полноценной.

"Первый же украинский F-16 станет одним из сильнейших сигналов от мира, что Россия из-за ее же агрессии будет только терять – будет слабее, станет еще изолированнее. Это будет сигнал, что российский террор проиграл, а наш мир, основанный на уважении к независимых наций и права народов самим выбирать свой путь, выстоял. Мы подготовим всю необходимую базу, чтобы такой наш авиационный переход состоялся максимально быстро и эффективно", – говорит он.

Зеленский также отметил, что на Ставке обсуждались вопросы тех возможностей, которые Россия собирается использовать против Украины.

"Знаем, чем отвечать. В частности, это касается ракетной угрозы и постоянного террора дронами-камикадзе. Сейчас Россия все чаще прибегает к так называемым комбинированным ударам – разные типы ракет, разные типы дронов", – сообщил президент.

Кроме того, Владимир Зеленский обратился к руководству Ирана.

"Простой вопрос: а зачем вам быть соучастниками русского террора? Почему вы на стороне государства-зла? Мир видит, что происходит, и вы все в Иране видите. Поддержку зла невозможно отрицать. Хоть мы и научились сбивать большинство ваших дронов-камикадзе, которые вы передаете России, но все же есть и попадания. Когда иранский дрон убивает беременную украинскую девушку вместе с ее мужем у них дома, зачем это вам, матери и родители в Иране? Когда ваш "Шахед" бьет по общежитию с нашими студентами, люди гибнут, начинается пожар, на место прибывают спасатели, и через несколько минут бьет второй "Шахед", унося жизнь уже тех, кто спасал жизнь других… Для чего такие циничные убийства Ирана? Руками России, но вашим, вашим оружием", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министр ВВС США Фрэнк Кендалл выразил мнение, что процесс доставки истребителей F-16 в Украину может занять "несколько месяцев в лучшем случае". Также он отметил, что этот термин сравнительно быстрый.

– В то же время, СМИ пишут, что первой страной, которая передаст Украине современные истребители F-16, могут стать Нидерланды. Но сейчас Амстердам обязался помочь в обучении украинских пилотов, выразив нежелание давать дальнейшие обещания.

– Тем временем в Воздушных силах уточнили, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 еще не началось. Проводятся подготовительные мероприятия, чтобы специалисты были готовы к началу тренировок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!