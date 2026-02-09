'Сигнал' для Запада: в ISW объяснили, почему войска Путина устраивают атаки на северной границе Украины. Карта

С конца декабря прошлого года Россия усилила интенсивность атак на приграничные районы Сумской и Харьковской областей. Российское военное командование периодически делает заявления о якобы захвате оккупационными войсками тех или иных населенных пунктов в районах таких атак.

Главной целью усиления давления на северную границу Украины является не захват территорий, а влияние на ход переговоров по завершению войны. В этом убеждены в Институте изучения войны (ISW).

Почему оккупанты атакуют северное пограничье Украины

Аналитики отметили, что Россия продолжает свою кампанию когнитивной войны и использует мелкомасштабные трансграничные атаки в ранее неактивных районах фронта на севере Украины, чтобы попытаться убедить Запад, что линии фронта в Украине разрушаются.

Так, в министерстве обороны России 8 февраля заявили, что российские войска якобы захватили Сидоровку (к северо-западу от города Сумы на международной границе).

Один из российских Z-блогеров утверждал, что захват является частью усилий по созданию "буферной зоны" на севере Сумской области. Якобы оккупацию населенного пункта он приписал подразделениям 80-й арктической мотострелковой бригады России (14-й армейский корпус).

"ISW не видела визуальных доказательств, подтверждающих утверждения российского министерства обороны. Сидоровка расположена к востоку от Комаровки, ранее неактивного участка фронта, где российские войска начали трансграничные атаки в декабре 2025 года", – отметили аналитики.

Еще один российский "военный блогер", связанный с российской группировкой войск "Север", заявил, что российское военное командование планирует создать более 20 штурмовых групп из элементов российского 2-го мотострелкового полка (российские Ракетные войска стратегического назначения, которые, как сообщается, находятся под оперативным контролем российской этой группировки войск) для наступления вглубь Сумской области из Белой Березы (к северо-западу от Сидоровки на международной границе) и Комаровки.

Он утверждал, что элементы российского 104-го воздушно-десантного полка (76-я дивизия Воздушно-десантных войск ВС РФ) и 30-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия, 44-й армейский корпус) будут помогать подразделениям РВСН закрепляться на позициях.

"ISW ранее наблюдал сообщения о том, что российское военное командование злоупотребляет специализированным личным составом РВСН как штурмовыми войсками на Сумском направлении", – добавили аналитики.

Они отметили, что с конца декабря 2025 года Кремль начал кампанию когнитивной войны, используя трансграничные атаки на севере Сумской и Харьковской областей, чтобы попытаться создать информационный эффект и повлиять на текущие переговоры о прекращении войны.

Захват Россией Грабовского ( к юго-востоку от города Сумы) заявленный россиянами захват Комаровки, Белой Березы и Поповки (к северу от Грабовского) и продвижение к Сотницкому Казачку (к северо-западу от города Харьков) в ISW считают частью этих усилий.

"ISW не обнаружила никаких доказательств того, что российские войска достигли значительного прогресса в достижении любой оперативно значимой цели с момента вероятного захвата этих небольших приграничных сел, или признаков подготовки России к значительному наступлению на Украину с севера", – подчеркнули аналитики.

Они отметили, что российские войска не проводили длительной и интенсивной кампании по воздушному перехвату на поле боя, чтобы перевести украинское логистическое обеспечение на оборонительные позиции и подготовить поле боя к наземным нападениям вдоль международной границы на севере Сумской и Харьковской областей, как это сделали оккупанты на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

"ISW продолжает оценивать, что Кремль, вероятно, стремится изобразить эти ограниченные трансграничные атаки как новое широкое российское наступление, которое подкрепляет нарратив Москвы о неизбежности военной победы России в Украине, чтобы подтолкнуть Запад и Украину к капитуляции перед требованиями России сейчас из-за страха усиления российских наступательных операций в будущем", – резюмировали аналитики.

Ранее OBOZ.UA писал, что в ISW оценили переговоры о завершении войны. Аналитики констатировали, что в этих переговорах США давят на Украину, требуя скорейшего подписания "мирного соглашения", проведения выборов и общенационального референдума. Зато Россия по-прежнему не собирается идти даже на минимальные уступки и требует полной капитуляции Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!