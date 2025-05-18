Сил обороны поразили четыре района сосредоточения армии РФ: за сутки на фронте произошло 167 боевых столкновений – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону ВСУ и захватить новые территории. В течение прошедших суток на фронте было зафиксировано 167 боевых столкновений.

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Самые активные боевые действия продолжаются на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 18 мая.

За прошедшие сутки путинские войска нанесли по позициям украинских войск и населенным пунктам 75 авиационных ударов, сбросив при этом 106 управляемых авиационных бомб.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Бунякино Сумской области; Купянск Харьковской области; Березово Днепропетровской области; Куртовка, Константиновка, Белицкое, Яблоновка, Новополье Донецкой области; Новодаровка, Темировка, Гуляйполе, Каменское Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре артиллерийские системы противника.

За прошедшие сутки враг трижды атаковал на Харьковском направлении, в районе Волчанска и в сторону Строевки.

На Купянском направлении за сутки произошла одна атака оккупантов. Силы обороны отразили штурмовое действие противника неподалеку от Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Лозовая, Редкодуб, Грековка, Екатериновка, Ямполевка и Зеленая Долина.

На Северском направлении в районах Белогоровки и Верхнекаменского противник десять раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано восемь наступательных действий вблизи Часового Яра, Курдюмовки и в направлении Предтечино, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецка, Озаряновки, Дилиевки и Дружбы.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Яблоновка, Воздвиженка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Проминь, Новосергеевка, Троицкое и Андреевка.

На Новопавловском направлении враг 23 раза атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Богатыря, Свободного Поля, Ровнополя, Новополя, Зеленого Поля и в сторону Комара.

На Ореховском направлении наши защитники отразили семь вражеских штурмов в районах Щербаков, Степного и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия, но успеха не имел.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 14 боевых столкновений.

На Гуляйпольском направлении активных наступательных действий враг не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили танк, четыре боевых бронированных машин, 38 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 107 БпЛА оперативно-тактического уровня и 91 единицу автомобильной техники.

Напомним, на территории Курской области РФ продолжаются боевые действия в районе населенного пункта Теткино. В то же время российские войска продолжили наступательные действия в Сумской области, однако подтвержденных успехов не добились.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области войска государства-агрессора России наращивают свою активность. Оккупанты продолжают отправлять на штурмы малые пехотные группы, а солдатам, которые отказывается, угрожают "обнулением".

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