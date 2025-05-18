Армия РФ потерпела неудачи на Сумщине и Харьковщине: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

На территории Курской области РФ продолжаются боевые действия в районе населенного пункта Теткино. В то же время российские войска продолжили наступательные действия в Сумской области, однако подтвержденных успехов не добились.

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Путинская армия продолжае размещать диверсионно-разведывательные группы вдоль государственной границы и использует зеленые насаждения в качестве укрытия. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

По информации украинских военнослужащих, российское командование сосредоточило значительную концентрацию сил и средств вдоль северной границы Украины, особенно в Курской области. При этом враг продолжает терроризировать мирное население. Накануне россияне нанесли удар с помощью беспилотника "Ланцет" по гражданскому автобусу недалеко от Белополья (к северо-западу от города Сумы и к юго-востоку от Теткино), в результате чего погибли по меньшей мере девять мирных жителей.

На Харьковском направлении россияне пытаются оттеснить украинские войска от государственной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову на расстояние досягаемости артиллерийского огня. В течение 17 мая российские войска продолжили наступательные действия на харьковском направлении, однако продвижения не получили.

Также российские войска атаковали северо-восточнее Купянска вблизи международной границы в направлении Строивки и около Каменки, а также юго-восточнее Купянска в направлении Новоосиново. Украинская группировка войск "Хортица" сообщила, что российские войска провели разведывательную операцию в направлении Строивки.

Представитель украинской бригады, действующей на Купянском направлении, сообщил, что российские войска наступают на Купянском направлении исключительно с использованием легкой техники, включая мотоциклы, вездеходы и багги, группами по два-три человека.

На Севервском направлении российские войска продолжили наступательные действия, однако продвижения не получили. Оккупанты провели наступательные операции северо-восточнее Сиверска в районе Белогоровки и Григоровки и восточнее Сиверска в районе Верхнокаменского.

При этом недавно российские войска продвинулись в направлении Часов Яр. Российские войска 16 и 17 мая провели наступательные операции в районе самого Часового Яра, юго-восточнее Часового Яра в районе Курдюмовки и Озаряновки, а также южнее Часового Яра в районе Белой Горы и Предтечиного.

Российские войска увеличили количество атак, в том числе с применением бронетехники, на направлении Часов Яр с трех-пяти атак в день одну-две недели назад до семи-девяти атак в день в последнее время.

Оккупанты утверждают, что захватили населенный пункт Александрополь и Новую Полтавку на Торецком направлении. Также враг заявил, что российские войска продвинулись к Романовке (к юго-западу от Торецка) и к Заре (к востоку от Александрополя) и Яблоновке (к северу от Александрополя).

Представитель украинской бригады, действующей на Торецком направлении, заявил, что за последние 10 месяцев боев за Торецк российские войска потеряли около 50 тыс. человек, в том числе около 20 тыс. убитыми. Однако российские войска на Торецком направлении имеют достаточное количество личного состава и не намерены снижать интенсивность своих атак. Иногда оккупанты атакуют с использованием тяжелой бронетехники, чтобы расчистить путь для мотоциклистов.

Недавно российские войска продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 16 мая, указывают на то, что оккупанты недавно продвинулись на северо-восточной окраине Даченского (к югу от Покровска). Российские войска провели наступательные операции к северо-востоку от Покровска в направлении Шевченко-Першего; к востоку от Покровска в районе Воздвиженки, Миролюбовки, Проминя и Малиновки; к юго-западу от Покровска в районе Лысовки; к югу от Покровска в районе Новоукраинки; и к юго-востоку от Покровска в районе Новосергиевки, Котлино и Удачного 16 и 17 мая.

Заместитель командира украинского батальона, действующего на Покровском направлении, заявил, что интенсивность российских механизированных атак снизилась, и что российские войска в основном ведут атаки пехотой или мототехникой. Заместитель командира заявил, что российские войска используют плохо обученный личный состав, прошедший один месяц обучения.

Геолокационные кадры, опубликованные 16 мая, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Богдановки (юго-востоку от Новопавловки). Российские войска провели наступательные операции северо-восточнее Новопавловки в районе Новоалександровки и юго-восточнее Новопавловки в районе Троицкого, Запорожья, Горихово и Богдановки 16 и 17 мая. В свою очередь украинские войска контратаковали в районе Котляровки (к востоку от Новопавловки).

Представитель украинской бригады, действующей на направлении Новопавловки, заявил, что российские силы постоянно ротируют и пополняют свои ряды, в том числе за счет новобранцев из числа осужденных. Российские силы используют автомобили, мотоциклы и электровелосипеды для приближения к украинским позициям.

Российские войска 16 и 17 мая провели наступательные операции к западу от Курахово в районе Андреевки, Константинополя, Алексеевки и Богатыря. В свою очередь украинские войска контратаковали в районе Богатыря и Алексеевки.

В течение 17 мая российские войска продолжили наступательные действия на направлении Великая Новоселка, однако подтвержденных успехов не добились. В РФ заявили, что российские войска продвинулись в направлении Зеленого Поля и Новополя (оба к юго-западу от Великой Новоселки).

Напомним, в Донецкой области продолжаются бои за город Часов Яр, который из-за постоянных обстрелов превратился в руины. Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила остановили там очередной российский штурм, нанеся потери вражеской пехоте.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области войска государства-агрессора России наращивают свою активность. Оккупанты продолжают отправлять на штурмы малые пехотные группы, а солдатам, которые отказывается, угрожают "обнулением".

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