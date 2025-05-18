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Армия РФ потерпела неудачи на Сумщине и Харьковщине: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

Алексей Лютиков
War
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Операция ВСУ в Курской области

На территории Курской области РФ продолжаются боевые действия в районе населенного пункта Теткино. В то же время российские войска продолжили наступательные действия в Сумской области, однако подтвержденных успехов не добились.

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Путинская армия продолжае размещать диверсионно-разведывательные группы вдоль государственной границы и использует зеленые насаждения в качестве укрытия. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

По информации украинских военнослужащих, российское командование сосредоточило значительную концентрацию сил и средств вдоль северной границы Украины, особенно в Курской области. При этом враг продолжает терроризировать мирное население. Накануне россияне нанесли удар с помощью беспилотника "Ланцет" по гражданскому автобусу недалеко от Белополья (к северо-западу от города Сумы и к юго-востоку от Теткино), в результате чего погибли по меньшей мере девять мирных жителей.

Армия РФ потерпела неудачи на Сумщине и Харьковщине: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

На Харьковском направлении россияне пытаются оттеснить украинские войска от государственной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову на расстояние досягаемости артиллерийского огня. В течение 17 мая российские войска продолжили наступательные действия на харьковском направлении, однако продвижения не получили.

Армия РФ потерпела неудачи на Сумщине и Харьковщине: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

Также российские войска атаковали северо-восточнее Купянска вблизи международной границы в направлении Строивки и около Каменки, а также юго-восточнее Купянска в направлении Новоосиново. Украинская группировка войск "Хортица" сообщила, что российские войска провели разведывательную операцию в направлении Строивки.

Представитель украинской бригады, действующей на Купянском направлении, сообщил, что российские войска наступают на Купянском направлении исключительно с использованием легкой техники, включая мотоциклы, вездеходы и багги, группами по два-три человека.

Армия РФ потерпела неудачи на Сумщине и Харьковщине: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

На Севервском направлении российские войска продолжили наступательные действия, однако продвижения не получили. Оккупанты провели наступательные операции северо-восточнее Сиверска в районе Белогоровки и Григоровки и восточнее Сиверска в районе Верхнокаменского.

При этом недавно российские войска продвинулись в направлении Часов Яр. Российские войска 16 и 17 мая провели наступательные операции в районе самого Часового Яра, юго-восточнее Часового Яра в районе Курдюмовки и Озаряновки, а также южнее Часового Яра в районе Белой Горы и Предтечиного.

Российские войска увеличили количество атак, в том числе с применением бронетехники, на направлении Часов Яр с трех-пяти атак в день одну-две недели назад до семи-девяти атак в день в последнее время.

Армия РФ потерпела неудачи на Сумщине и Харьковщине: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

Оккупанты утверждают, что захватили населенный пункт Александрополь и Новую Полтавку на Торецком направлении. Также враг заявил, что российские войска продвинулись к Романовке (к юго-западу от Торецка) и к Заре (к востоку от Александрополя) и Яблоновке (к северу от Александрополя).

Представитель украинской бригады, действующей на Торецком направлении, заявил, что за последние 10 месяцев боев за Торецк российские войска потеряли около 50 тыс. человек, в том числе около 20 тыс. убитыми. Однако российские войска на Торецком направлении имеют достаточное количество личного состава и не намерены снижать интенсивность своих атак. Иногда оккупанты атакуют с использованием тяжелой бронетехники, чтобы расчистить путь для мотоциклистов.

Армия РФ потерпела неудачи на Сумщине и Харьковщине: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

Недавно российские войска продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 16 мая, указывают на то, что оккупанты недавно продвинулись на северо-восточной окраине Даченского (к югу от Покровска). Российские войска провели наступательные операции к северо-востоку от Покровска в направлении Шевченко-Першего; к востоку от Покровска в районе Воздвиженки, Миролюбовки, Проминя и Малиновки; к юго-западу от Покровска в районе Лысовки; к югу от Покровска в районе Новоукраинки; и к юго-востоку от Покровска в районе Новосергиевки, Котлино и Удачного 16 и 17 мая.

Заместитель командира украинского батальона, действующего на Покровском направлении, заявил, что интенсивность российских механизированных атак снизилась, и что российские войска в основном ведут атаки пехотой или мототехникой. Заместитель командира заявил, что российские войска используют плохо обученный личный состав, прошедший один месяц обучения.

Армия РФ потерпела неудачи на Сумщине и Харьковщине: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

Геолокационные кадры, опубликованные 16 мая, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Богдановки (юго-востоку от Новопавловки). Российские войска провели наступательные операции северо-восточнее Новопавловки в районе Новоалександровки и юго-восточнее Новопавловки в районе Троицкого, Запорожья, Горихово и Богдановки 16 и 17 мая. В свою очередь украинские войска контратаковали в районе Котляровки (к востоку от Новопавловки).

Представитель украинской бригады, действующей на направлении Новопавловки, заявил, что российские силы постоянно ротируют и пополняют свои ряды, в том числе за счет новобранцев из числа осужденных. Российские силы используют автомобили, мотоциклы и электровелосипеды для приближения к украинским позициям.

Армия РФ потерпела неудачи на Сумщине и Харьковщине: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

Российские войска 16 и 17 мая провели наступательные операции к западу от Курахово в районе Андреевки, Константинополя, Алексеевки и Богатыря. В свою очередь украинские войска контратаковали в районе Богатыря и Алексеевки.

В течение 17 мая российские войска продолжили наступательные действия на направлении Великая Новоселка, однако подтвержденных успехов не добились. В РФ заявили, что российские войска продвинулись в направлении Зеленого Поля и Новополя (оба к юго-западу от Великой Новоселки).

Армия РФ потерпела неудачи на Сумщине и Харьковщине: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

Напомним, в Донецкой области продолжаются бои за город Часов Яр, который из-за постоянных обстрелов превратился в руины. Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила остановили там очередной российский штурм, нанеся потери вражеской пехоте.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области войска государства-агрессора России наращивают свою активность. Оккупанты продолжают отправлять на штурмы малые пехотные группы, а солдатам, которые отказывается, угрожают "обнулением".

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