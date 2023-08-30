Освобождение юга: оккупанты 'сжигают' элитные войска, чтобы остановить наступление Сил обороны Украины

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила об освобождении Работино – села на переднем рубеже российской обороны в Запорожской области. Сражение за которое длилось около двух месяцев и стало одним из самых масштабных на этом направлении.

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Это неудивительно, ведь через это небольшое село лежит дорога на Токмак, первый большой город на пути к освобождению украинского юга и стратегически важный транспортный узел. Если Силам обороны Украины удастся освободить этот город, дальше открывается дорога в Мелитополь и Крым.

OBOZREVATEL разбирался в том, чем столь важно освобождение Работино и какого дальнейшего развития событий можно ожидать на Запорожском направлении.

Также украинские воины смогли продвинуться и к Вербовому — соседней деревне, которая расположена менее чем в 4 километрах от линии соприкосновения. Теперь СОУ постараются прорваться к тылу российской обороны, чтобы расширить плацдарм наступления, а также намерены выйти к Новопокровке и Ильченково, у которого проходит уже вторая линия обороны врага.

Как только СОУ прорвут этот участок, то выходят уже на третью, так называемую тыловую линию, где нечем тормозить украинские войска. Там уже только склады, командные пункты, ПВО, ремонтные базы, а потому в этом случае единственный выход для сил РФ будет только один – бежать.

Трудный путь на Крым

Роботино – основной опорный пункт на границе 1 и 2 линии обороны россиян в Запорожском направлении. Сложность прохождения которого была обусловлена наличием большого количества минных полей. Сейчас это препятствие устранено и СОУ продвигается к первым рубежам второй линии обороны врага.

"На этом направлении нас очень интересует село Ильчинково, где находится последняя высота в этом районе. Взятие которой позволит установить огневой контроль как за пути обеспечения окупантов, так и над самим Токмаком, – говорит военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. – Главное – обеспечить буфер безопасности для нашей артиллерии, что позволит ее более эффективное использование. Освобождение Роботино, а также продвижение в направлении села Вербовое, дает возможность СОУ выровнять свои фланги и постепенно вбить клин в российской обороне и начать активно действовать и на других направлениях, таких, как Пологи-Бердянск".

По словам Александра Коваленко, эта линия обороны россиян отличается от первой тем, что она насыщена крупными механизированными подразделениями с танками и артиллерией. Как именно СОУ будут решать проблему значительного количества российского железа, станет понятно со временем. От этого будет зависеть темп продвижения дальше на юг.

Сегодня точно можно сказать, что тот же Токмак российские войска достаточно хорошо укрепили и собираются отчаянно защищать. По крайней мере, Александр Коваленко не подтвердил информацию о том, что из этого города происходит эвакуация так называемой оккупационной власти, которую ранее распространяли телеграмм-каналы.

"Говорить о реальной эвакуации и жесте доброй воли, можно будет только тогда, когда начнется процесс вывоза медицинского персонала, сворачивание средств связи и передислокация артиллерии. На сегодняшний день ничего такого пока не происходит", – подчеркнул Александр Коваленко.

По словам военного эксперта, эпицентром самых активных боев и в дальнейшем останется район токмацкого направления – Роботино, Вербовое и Копани.

Чтобы сдержать украинские войска Россия тратит элитные подразделения

Российское командование продолжает "сжигать" свои элитные войска, перебрасывая их на защиту уязвимых позиций от наступления СОУ, на днях были переброшены подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на усиление российских позиций в районе Роботино, вероятно, с Лимано-К Эта передислокация еще больше приведет к деградации этих сил и ослабит способность России поддерживать сложные наступательные операции в ближайшее время.

"Да, есть информация, что оккупанты отправили свою 76 десантно-штурмовую дивизию на Запорожское направление, чтобы сдержать продвижение СОУ, – продолжает Александр Коваленко. Ввиду ситуации они пытаются усилить оборону юга, насытить ее хоть какими-то боеспособными подразделениями, что говорит об их проблемах. Для этого оккупанты используют своих десантников, потому что они мобильны и могут быстро быть передислоцированы. Но ведь россияне снимают их с востока, а именно с Лимано-Купянской оси, что значительно уменьшает наступательный потенциал их группировки на этом направлении. Очень большой вопрос, поможет им этот шаг отчаяния на юге.

Когда россияне в панике, они всегда пугают о ядерным оружием

Кажется, продвижение СОУ все больше вгоняется в панику, а иногда даже в режим неадекватной реакции на поражения российской армии. Так, депутат Госдумы РФ и в прошлом заместитель командующего войсками Южного военного округа Андрей Гурулев, предложил применить тактическое ядерное оружие в районе освобожденного украинскими воинами Роботино. Все для того чтобы остановить наступление Сил обороны Украины.

"Они там вместе собрались, идеально просто. На этой группировке накроется медным тазом. Дальше еще идеальная ситуация. Потому что в этой ситуации полное отсутствие резервов у противника и даже теми силами, которые есть у нас на сегодня, мы вполне можем пройти вперед и" уволить "Запорожскую, а вполне возможно, и Днепропетровскую область и создать угрозу воюющей в Донецке группировке и разгромить ее", – заявил Гурулев.

Уже давно подмеченный факт, если россияне чего-то бояться, то сразу же начинают размахивать своим ядерным оружием, забывая о том, что в Украине его уже мало кто боится.

Флаг на левом берегу Херсона

Украинские военные подняли сине-желтое знамя на левом берегу Днепра Херсонщины, в районе Антоновского моста.

Как отметили на канале Deep State, в течение августа украинская аэроразведка нарастила усилия, поэтому для окупантов находиться у Днепра уже стало смертельно опасным.

По словам Анны Маляр, украинские подразделения провели высадку на левобережье Херсонщины, чтобы поднять дух людей в оккупации.

По словам Александра Коваленко, в этом районе и дальше будут происходить интересные вещи.

"Я не жду в ближайшее время каких-либо масштабных наступательных операций, ведь для этого у СОУ пока нет достаточно накопленных сил и необходимого плацдарма. Это будет скорее расширение серой зоны, которая будет под нашим огневым поражением. Весьма важный шаг, учитывая, что оккупанты уже не могут ее контролировать. Также это будет сковывать их силы в этом районе, не давая возможности опрокидывать резервы на другие острые участки фронта. Хочу также отметить, что эта серая зона уже достаточно близко подходит к Олешкам, что является положительным фактором для нас", – отметил Александр Коваленко.