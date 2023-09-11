Силам ТрО передали британские бронетранспортеры FV432: какая от них польза. Фото

Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) приобрел для воинов Сил обороны Украины британские гусеничные бронетранспортеры FV432. Благотворители передадут эту технику Силам территориальной обороны ВСУ.

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Бронетранспортеры дополнительно оборудуют приборами ночного видения украинского производителя. Об этом сообщил командующий Сил ТрО генерал-майор Игорь Танцюра, передает Military Media Center в Telegram в понедельник, 11 сентября.

Кроме того, украинские военные получат восстановленные для фронта грузовики и бронированные тягачи.

Танцюра отметил, что всего воины уже получили от ВКУ 40 машин. Также благотворители постоянно передают медицину, разнообразную форму одежды, обувь, электростанции, бронетехнику.

"Я искренне благодарен за такую помощь. Мы эту технику будем использовать для транспортировки личного состава к переднему краю, чтобы военнослужащие были защищены", – сказал генерал-майор.

Президент СКУ Павел Грода отметил, что была создана платформа Unite With Ukraine, чтобы собирать средства и закупать нужное оборудование для защитников Украины. По его словам, сейчас Конгресс закрывает новую потребность – в разведывательных дронах, бронированной технике.

FV432 является вариантом бронетранспортера британской армии серии FV430. Техника предназначена для перевозки личного состава на поле боя. Бронетранспортер имеет герметизированный броневой корпус, обеспечивающий защиту от пуль и осколков артиллерийских снарядов.

Экипаж машины состоит из двух человек, всего в ней предусмотрено 10 десантных мест. Кроме того, FV432 можно использовать в качестве командирской машины, скорой помощи, грузового транспортера или машины связи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федеральное правительство Германии намерено поставить украинской армии еще 40 единиц боевых машин пехоты Marder. Благодаря этому заказу, общее количество Marder, которое Германия поставит в Украину, увеличится до 80.

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