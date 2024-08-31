'Сильный шаг': Зеленский призвал дать Украине дальнобойные снаряды и напомнил о ПВО. Видео

Украине нужны дальнобойные снаряды. Кроме того, уже есть новые договоренности по ПВО и ракетам к этим системам.

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Об этом в ходе традиционного обращения заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что важно как можно быстрее все реализовать.

Кроме того, по словам главы государства, нужно очистить украинское небо от российских управляемых авиабомб. Потому что это сильный шаг, чтобы заставить страну-агрессора искать окончание войны и справедливого мира.

"Мы работаем в эти дни еще активнее ради именно таких новостей. О дополнительных системах ПВО", – рассказал президент.

Главное из обращения президента в субботу, 31 августа

– В Харькове продолжается разбор завалов на месте попаданий российских бомб. В целом вчерашние удары унесли жизни шести человек в Харькове. Мои соболезнования родным и близким. Девяносто семь человек были травмированы – всем оказана необходимая помощь. И это только в Харькове и это только один день российских ударов.

– С утра российские террористы били управляемыми авиабомбами и по Сумщине, и снова по Харьковщине. И этот террор надежно останавливается только одним способом: ударами по российским военным аэродромам, по их базам, по логистике российского террора. И самое главное – что это возможно. Мы каждый день говорим об этом с партнерами. Мы убеждаем. Мы даем доводы.

– На днях в Вашингтоне работает наша украинская делегация: первая вице-премьер-министр, министр обороны, представители Генштаба, руководитель Офиса. Были встречи на разных уровнях, и среди первых для нас вопросов именно дальнобойность для наших сил обороны, возможность не допустить всего этого террора, через который вынужден проходить наш Харьков и другие наши города, очень много общин Украины.

– Очистить украинское небо от российских управляемых авиабомб – это сильный шаг, чтобы заставить Россию искать окончание войны и справедливого мира. Украинские представители предоставили всю необходимую информацию, все необходимые детали нашим партнерам. И я обращаюсь в Соединенные Штаты, Великобританию, Францию и Германию: нам нужны возможности реально и полностью защищать Украину и украинцев. Нам нужны и разрешения на дальнобойность и ваши дальнобойные снаряды и ракеты. Нельзя откладывать жизненно важные решения именно то, что может наиболее правильно повлиять на события.

– Говорим с партнерами о ПВО. О системах, которые так нужны особенно сейчас перед учебным годом, чтобы дать больше безопасности нашим украинским детям в школах, нашим городам, нашей энергетике. Мы же имеем с вами договоренности по ПВО и по ракетам к системам ПВО. Важно как можно быстрее все реализовать. Мы работаем в эти дни еще активнее ради именно таких новостей – о дополнительных системах ПВО.

– Президент поблагодарил всех в мире, кто помогает! И те друзьям Украины, которые не молчат об этом российском терроре, которые реагируют на все эти удары, распространяют правду об этой войне и призывают мир быть более решительным, а следовательно, более результативным в защите от России.

– Сегодня говорил с главкомом. Покровское направление – больше всего штурмов. Непросто также на Краматорском, Торецком, Купянском направлениях. Почти две сотни боев ежесуточно по всему фронту. И самое важное сейчас – наносить оккупанту максимальные потери и отвечать на все российские удары.

– Мы обсудили также с главкомом детали наших наступательных операций – активные действия в Курской области. Мы продолжаем пополнять обменный фонд для Украины и давим войну на российскую территорию. Устойчивость каждого нашего подразделения, меткость наших воинов и сильные решения партнеров имеют одинаково решающее значение.

"Я благодарю всех наших боевых бригад!" – резюмировал свое обращение президент.

Напомним, что в ночь на 31 августа Россия вновь устроила ракетно-дроновую атаку на Украину. Силы ПВО уничтожили 24 российских "Шахеда".

Накануне днем кафиры ударили КАБами по Харькову. В результате атаки есть значительные разрушения, погибли люди, среди которых ребенок: девочку россияне убили на детской площадке. Ранения получили более 70 человек.

Также стало известно, что 30 августа россияне снова обстреляли Херсонскую область. Пострадали двое гражданских, их доставили в больницу.