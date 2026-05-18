Силы беспилотных систем начали вооружать дальнобойные дроны НУРСами: на что они способны. Видео

Украинские военные уже начали применение НУРСа с бортов дальнобойных дронов в оперативной глубине до 500 км вместе с боевой частью ударного крыла массой 60 кг. Это неуправляемый реактивный снаряд, используемый на вертолетах и самолетах –штурмовиках по наземным целям противника.

Об этом рассказал Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди. Он отметил, что этот неуправляемый реактивный снаряд является "целебным" для врага.

"Но ведь не светит ни одному вертолету или самолету добраться туда, где летает Свободолюбивая Украинская Птица беспилотная. Поэтомуэтот комбинированный способ применения камикадзе + 8 НУРСов открывает совсем другие возможности", – рассказал "Мадьяр".

По его словам, впервые под НУРСами СБС побывали в Бахмуте и под Соледаром с Климой (Донецкая область) еще в далеком 2022 году.

"Хоть и уцелели, но не понравилось. Затем на Урожайке и в Красногоровке, везде, где летают червивые вертолеты на ЛБЗ. Черви, мажьте очечо, теперь у вас в тылу конфеты. Особенно мобильные группы ПЗРК и пулеметчики, охраняющие элементы ПВО. Знаю, подчитываете мои тексты с переводчиком. Оно вам надо, охрана того ЗРК? Тащите кутяпки в кусты, не мешайте работать. НУРС целебный задницу кромсает на паздирье", – отметил военный.

