Силы беспилотных систем нанесли удар по важной базе оккупантов в Донецке и другим объектам оккупантов. Видео

Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 16 июня нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупационных войск в Донецкой, Луганской, Запорожской областях и временно оккупированном Крыму. Среди целей был хаб под названием "Бордель" в Донецке, который использовали подразделения "Сомали", "Рубикон" и 9-я отдельная мотострелковая бригада 51-й армии РФ.

Видео дня

О результатах боевых действий сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадяр" на своем официальном Telegram-канале. Он опубликовал видео ударов и перечень пораженных целей.

"Конвейер возмездия работает", – написал Бровди, комментируя ночную операцию украинских подразделений.

Ночная операция

По словам командующего СБС, среди целей, которые атаковали украинские беспилотники в оперативной глубине противника, были средства противовоздушной обороны, радиолокационные станции, склады вооружения, мастерские по производству и ремонту дронов, места временной дислокации личного состава, а также логистический транспорт оккупантов.

Главные истории дня

В частности, под удар попал зенитный ракетный комплекс "Оса" вблизи населенного пункта Спартак в Донецкой области. Также был поражён хаб "Бордель" в Донецке, который, по данным СБС, использовали подразделения "Сомали", "Рубикон" и руководящий состав 9-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии РФ.

Отдельно сообщается о поражении укрытия с вооружением и военной техникой подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса РФ в районе Дебальцево.

Перечень целей

Подразделения Сил беспилотных систем также нанесли удары по пяти береговым радиолокационным станциям во временно оккупированном Крыму. Речь идет об объектах в районах населенных пунктов Стерегуще, Снежное, Тарханкут, Портовое и Северное.

Кроме того, был поражен пункт временной дислокации пилотов беспилотников самолетного типа в населенном пункте Роздол Запорожской области. Еще одной целью стала мастерская беспилотных аппаратов для тяжелых дронов 14-й десантно-штурмовой бригады оккупационных войск в Сокологорске Луганской области.

Также украинские операторы дронов нанесли удар по складу БПЛА одного из подразделений 60-й отдельной мотострелковой бригады армии РФ в Мариуполе. Отдельное направление работы касалось логистического транспорта российских войск в Луганской, Донецкой и Херсонской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты в Крыму заявили о "срыве" поставок бензина. В частности, речь идет о Севастополе. Оккупационные власти заявили, что местным жителям нет смысла стоять в очередях на автозаправочных станциях, поскольку получить топливо пока невозможно.

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