Силы беспилотных систем сорвали наступательные действия врага в трех областях. Видео

Операторы Сил беспилотных систем ВСУ продолжают доставлять неприятности российским захватчикам. Им удалось сорвать наступательные действия противника в Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБС. Там показали кадры работы бойцов 429-й бригады "Ахиллес" по вражеским целям.

"Как показывает практика, если противник заметил дрон операторов СБС, убегать уже нет смысла. Все равно догоним", – сказано в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как украинские военные поражали пехоту противника на Запорожском, Покровском и Волчанском направлениях. Враг пытался убегать, однако это ему не помогло.

Операторы СБС срывают штурмовые действия войск РФ, истощают их наступательный потенциал и наносят существенные потери в живой силе. Этим они сохраняют отрицательный баланс между пополнением и потерями личного состава российских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины имеют некоторые тактические успехи, в частности на отрезках фронта в Запорожской и Днепропетровской областях. Там удалось провести небольшое контрнаступление и вернуть под контроль 12 сел. Военные говорят, что эти достижения "на 100%" обусловлены стремительным развитием БпЛА-оружения.

