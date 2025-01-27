Силы обороны были выведены из южной части Великой Новоселки во избежание окружения – ОСГВ 'Хортица'

Украинские военные были вынуждены выйти из южной части населенного пункта Великая Новоселка, чтобы избежать окружения со стороны российских войск. Это было обоснованное решение для сохранения боеспособности подразделений и избегания лишних потерь.

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Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Виктор Трегубов. По его словам, украинские силы продолжают удерживать отдельные позиции в пределах Великой Новоселки, однако ближе к ее окрестностям.

"Во избежание оцепления украинских сил в южной части населенного пункта (Великая Новоселка. – Ред.) они оттуда были выведены. Украинские силы удерживают некоторые позиции в пределах населенного пункта, но это ближе к его окрестностям", – сказал Трегубов.

Как пояснил Трегубов, дальнейшее удержание позиций в южной части населенного пункта могло привести к окружению украинских подразделений и значительным потерям.

Российские войска заняли большую часть Великой Новоселки, но это не означает полного контроля над населенным пунктом. Силы обороны Украины продолжают сражаться, сдерживая врага.

"Любые другие действия могли бы повлечь их окружение и ненужные потери среди украинских защитников. Поэтому по состоянию на сегодняшний день россияне зашли в значительную часть населенного пункта, тогда как украинцы удерживают определенные его рубежи, чтобы они (россияне. – Ред.) не пошли дальше", – заявил Трегубов.

Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что российские войска недавно добились дальнейшего продвижения в Великой Новоселке на фоне заявлений агрессора о том, что они якобы захватили весь поселок 26 января. Минобороны России, в частности, уделяет очень много внимания заявленному захвату населенного пункта в рамках информкампании по формированию восприятия Западом ситуации на фронте и ослаблению международной поддержки Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ОСГВ "Хортица" прямо указали, что войска РФ ставят своей целью окружить Великую Новоселку. Там отметили, что у поселка на Новопавловском направлении фронта ситуация для украинских сил сложная, но защитники продолжают держать оборону в условиях тяжелых боев.

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