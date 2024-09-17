Силы обороны дали достойный отпор захватчикам по всем направлениям: произошло 139 боевых столкновений – Генштаб

Проходит девятьсот тридцать седьмые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Украинские защитники дают достойный отпор захватчикам по всем направлениям. Враг несет значительные потери в личном составе и технике.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в строительстве 17 сентября 2024 года по состоянию на 22:00. Отмечается, что всего с начала суток произошло 139 боевых столкновений, из которых 34 до сих пор продолжаются.

Российские обстрелы

По территории Украины государство-террорист с начала суток нанесло три ракетных удара с применением шести ракет, 59 авиаударов, сбросив при этом 84 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 494 дрона-камикадзе и совершили 3338 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

Ситуация на фронте

В Харьковском направлении российские террористы один раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска. По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили пятьдесят восемь оккупантов, уничтожили две артиллерийские системы, 44 БпЛА, пять единиц автомобильной и одну единицу специальной техники, также было повреждено пять артиллерийских систем, один автомобиль и две единицы спецтехники оккупанта.

На Купянском направлении враг тринадцать раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Синьковка, Новоосиново, Кругляковка, Андреевка, Колесниковка, Петропавловка и Лозовая. Подразделения Сил обороны отразили 12 наступательных действий. Ситуация напряжена, продолжается одно боеприкосновение.

На Лиманском направлении за день российские войска 12 раз атаковали украинских защитников в районах Чернещины, Дружелюбовки, Макеевки, Торского и Невского. Также авиация агрессора нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Твердохлебову.

На Северском направлении враг дважды штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Верхнекаменского и Выемки. Атаки отбиты, противник успеха не имел.

На Краматорском направлении украинские воины отражали шесть попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Ступочек, Клещиевки и Белой Горы. Восемь атак отбиты, одно боеприкосновение продолжается.

На Торецком направлении оккупанты при поддержке авиации 14 раз атаковали наши позиции вблизи Щербиновки, Торецкая и Нелиповки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Покровском направлении враг концентрирует основные усилия. Здесь в течение дня агрессор 34 раза атаковал в районах Гродовки, Новоторецкого, Орловки, Николаевки, Украинской, Александрополя, Воздвиженки, Мариновки и Зеленого Поля. 30 атак украинские защитники уже отбили, еще четыре боестолкновения продолжаются. Сегодня оккупанты на этом направлении потеряли более 220 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре автомобиля и один мотоцикл уничтожены. Также наши защитники повредили танк и пять автомобилей противника.

На Кураховском направлении в это время суток наши защитники отбили 43 вражеских атаки наших позиций. Захватчики пытались продвинуться вблизи Цукуриного, Желанного Первого, Горняка, Екатериновки, Георгиевки и Константиновки. Одиннадцать боеприкосновений продолжается. Ситуация контролируется.

На Времевском направлении сегодня агрессор четырежды штурмовал передний край обороны в направлении Угледара. Украинские воины остановили три атаки врага, в настоящее время ведется одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении подвергся авиаудару НАРами населенный пункт Вербовое.

На Ореховском направлении происходило пять боеприкосновений в районе населенных пунктов Новоданиловка и Щербаки, одно боеприкосновение продолжается до сих пор.

На Приднепровском направлении четыре штурмовых действия врага успеха не имели. Потери позиций не допущены.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитникиза прошедшие сутки ликвидировали и "затрехсотили" около 1020 российских оккупантов. На сегодняшний день общие потери в войне личного состава российской армии составляют 635 880.

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