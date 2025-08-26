Силы обороны давят на российские позиции восточнее Доброполья: в ISW оценили ситуацию. Карта

Украинские войска продолжают оказывать давление на российские позиции восточнее Доброполья. Накануне силы обороны Украины зачистили от захватчиков еще два населенных пункта на этом участке фронта.

Также украинские войска вытеснили российских оккупантов с позиций в районе трассы Т-0514 Доброполье – Краматорск и к югу от Весёлого (северо-востоку от Доброполья). Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Ситуация под Добропольем

Украинские военные продолжают зачищать населённые пункты как на северном конце российской линии прорыва восточнее Доброполья, так и вдоль её основания. В частности, силы обороны практически полностью зачистили от врага Кучеров Яр (к востоку от Доброполья). Украинское наступление вдоль западных и восточных участков прорыва указывает на то, что российским войскам не удается расширить ширину прорыва в той мере, которая необходима для поддержания дальнейшего наступления.

Контратаки ВСУ угрожают окружением подразделений российской 51-й общевойсковой армии, действующие в прорыве к северу от линии Заповидное – Маяк – Владимировка. Командование 51-й общевойсковой армии создало штурмовую группу, целью которой было прорвать украинские войска и достичь прогресса в прорыве.

При этом российское военное командование отказалось от попыток использовать прорыв в направлении Доброполья после того, как российская тактика просачивания, по-видимому, не увенчалась успехом в создании устойчивых позиций в пределах этого прорыва.

Аналитики ISW отмечают, что российские войска не создали устойчивых позиций в пределах выступа. Сообщения российских пропагандистов о прорыве в районе Доброполья также значительно сократились в последние дни и переключились на активность к северу, востоку и юго-западу от Покровска. Такая риторика дополнительно говорит о том, что российским войскам не удалось закрепиться и использовать прорыв, поэтому они снова переключают свое внимание непосредственно на Покровск.

Что предшествовало

В середине августа захватчики заметно продвинулись в тактической полосе на северном фланге Покровского направления – приблизительно на 10 км за два дня. Аналитики отмечали, что в указанных районах есть новые тяжелые инженерно-фортификационные сооружения с качественными инженерными заграждениями и позиции взводов и рот, "которые враг спокойно обходит".

В свою очередь украинские военные утверждали, что информация о якобы стремительном прорыве российских оккупационных войск под Добропольем недостоверна. Поэтому публикуемые в сети материалы не отражали реальных фактов на поле боя.

Напомним, ключевые позиции российских оккупантов возле Доброполья Донецкой области уже окружены. В то же время боевая ситуация на всей линии фронта остается сложной.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценке ISW, командование ВС РФ пытается передислоцировать дополнительные силы и средства для усиления прорыва вблизи Доброполья. Однако пока эти усилия не дают результатов агрессору.

