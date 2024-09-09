Силы обороны дают жесткий отпор российским оккупантам: в Генштабе назвали самые горячие направления

В Украине за неполные сутки 9 сентября (по состоянию на 16:00) уже произошло 105 боевых столкновений. На Покровском и Кураховском направлениях войска Российской Федерации проявляют наибольшую активность.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке в 929-е сутки полномасштабной войны. "Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников", – указала пресс-служба.

В понедельник от огня вражеской артиллерии и минометов на Черниговщине и Сумщине пострадали районы населенных пунктов Карповичи, Углы, Мезеновка, Семеновка, Николаевка, Волковка, Степок, Поповка, Малушино, Великая Писарика, Искрисковщина, Бобыловка и Стрелецкая Пушкарка. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по районам Павловки, Белополья, Годуновке, Пустогороду, Галагановке.

На Харьковском направлении противник безуспешно штурмовал украинские позиции в Волчанске.

На Купянском направлении 9 сентября (на 16:00) шли шесть боев. Враг проводил наступательные действия у Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Стельмаховки и в сторону Лозовой.

На Лиманском направлении россияне 10 раз штурмовал в районах семи населенных пунктов. Шесть боев еще не завершились. Захватчики концентрируют усилия у Новосадового и Невского (там произошла половина всех боев на указанном участке фронта).

На Северском направлении Силы обороны отбили девять попыток россиян продвинуться вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спорного и Звановки. В атаках в сторону последнего оккупанты, кроме пехоты, использовали бронетехнику и понесли потери.

На Краматорском направлении было два боестолкновения. Захватчики наступали в сторону Белой Горы, а также сбросили авиабомбу – целили в Предтечино.

На Торецком направлении ВС РФ при поддержке бомбардировочной авиации пять раз пытались пройти вперед в районах Торецкая и Нелиповки. Получили жесткий отпор. Агрессор бил НАРами и КАБами по Дилиевке.

На Покровском направлении противник совершил 23 штурмовых действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Новотроицкое, Новогродовка, Гродовка, Селидово, Михайловка. Также россияне совершили авиаудар по Пантелеймоновке. Силы обороны Украины сдерживают давление и отбили 16 атак. На 16:00 продолжались семь боев, в основном в районе Новогродовки.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 28 раз в сторону Долинового, Желанного Первого, Украинска, Галицыновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. 19 попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиті. Самые активные бои продолжались (на 16:00) у Красногоровки.

На Времевском направлении агрессор семь раз штурмовал наши позиции – в сторону Золотой Нивы, Угледара и Шахтерского. Два боя неподалеку от Угледара не закончились. Также захватчики били НАРами по Угледару и Водяному, по Екатериновке – КАБами.

На Ореховском направлении зафиксированы две атаки. Активно действовала российская авиация – террористы нанесли удары по районам Новоандреевки, Степногорска, Каменского, Новоданиловки, Луговского и Белогорья. В общей сложности задействовали почти 70 неуправляемых авиаракет и семь КАБов.

На Приднепровском направлении отбиты семь вражеских штурмов.

На других направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 8-го – ночью 9 сентября российские оккупанты совершили очередную атаку на Украину. Они запустили восемь дронов-камикадзе Shahed и три ракеты. ПВО Украины приземлила восемь воздушных целей врага: две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и шесть ударных БПЛА.

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