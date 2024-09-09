РФ атаковала Украину ракетами и "Шахедами": 8 воздушных целей сбили силы ПВО

С вечера 8 сентября российские оккупанты начали очередную атаку на Украину: запустили 8 дронов-камикадзе Shahed и 3 ракеты. В течение ночи украинские силы ПВО приземлили 8 воздушных целей врага: две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 6 ударных БПЛА типа "Shahed".

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Об этом сообщили в Telegram Воздушных сил Украины. Отмечается, что в результате активного противодействия одна из ракет Х-59/69 не достигла своей цели.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.

Оккупанты атаковали "Шахедами", в частности, Киев. Силами и средствами ПВО все ударные дроны были уничтожены на подступах к столице.

"Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших", – уточнил начальник КМВА Сергей Попко.

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в их области ночная тревога длилась 3,5 часа. Над регионом был уничтожен один БПЛА.

"Из-за падения обломков загорелась сухая растительность. Пожар оперативно ликвидировали", – сообщил Табурец.

Напомним, что тревога началась с Сумщины и Харьковщины и распространилась на ряд областей Украины. Оккупанты запустили ударные БПЛА с северо-восточного направления.

Около 03:00 враг также ударил КАБами по Харькову. Зафиксировано несколько прилетов, повреждены частные жилые дома. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что произошло возгорание гаража и растительности вокруг места попадания. По предварительной информации, жертв нет.

Минувшей ночью россияне атаковали Украину 23 дронами-камикадзе и четырьмя ракетами Х-59. Силы ПВО сбили 15 "Шахедов" и одну вражескую ракету. Еще три вражеских КАР не достигли целей, а два беспилотника, вероятно, упали под влиянием средств РЭБ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 8 сентября президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги недели – она принесла нашей стране новые договоренности о снарядах, финансах для производства оружия, дронов и ракет. Неизменным приоритетом для нас остается усиление системы ПВО.

– Во время ночной дроновой атаки России 8 сентября несколько российских "Шахедов" снова нарушили воздушное пространство страны-члена НАТО. В этот раз вражеские дроны-камикадзе летали в небе над Румынией, румынские военные подняли авиацию.

– Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что сбивание российских ракет и беспилотников, которые в западном воздухе Украины приближаются к воздушному пространству стран НАТО, возможно, но неэффективно. В частности, их можно сбивать либо системами ПВО, либо самолетами, но это не самые "эффективные способы решения проблемы".

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