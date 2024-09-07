'Преимущества ограничены': министр обороны Нидерландов заявил, что для НАТО неэффективно сбивать ракеты над Украиной

Сбивать российские ракеты и беспилотники, которые в западном воздухе Украины приближаются к воздушному пространству стран НАТО, возможно, но неэффективно. В частности, их можно сбивать либо системами ПВО, либо самолетами, но это не самые "эффективные способы решения проблемы".

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Так считает министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. Он призывает искать более "креативные пути помощи Украине".

Уничтожение российских ракет и беспилотников в украинском воздушном пространстве силами НАТО имеет свои риски и преимущества, однако вторые ограничены, говорит Брекельманс.

Если вы поставите, например, свои системы ПВО на границе с Украиной, то они покроют лишь относительно небольшую территорию. В таком случае это означало бы, что вам нужно иметь самолеты в небе, чтобы защитить Украину. Тогда, конечно, возникнет риск прямого столкновения. между ВВС НАТО и Россией", – отмечает нидерландский чиновник.

Он подчеркивает, что "надо всегда искать креативные пути помощи Украине", но также нужно "взвешивать, преобладают ли выгоды над рисками".

"Пока разницы нет. Такое решение одобрено", – отмечает глава министерства обороны Нидерландов.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в июле Украина и Польша подписали так называемое соглашение по безопасности. В документе, в числе прочего, шла речь о возможности перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве Украины, выпущенных в направлении Польши.

Однако позже чиновники Польши начали говорить, что это именно возможность, которую сейчас обсуждают, и что другие страны НАТО якобы против (из последних открыто об этом заявили только США).

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