Силы обороны держат рубежи и разрушают планы армии РФ: в Генштабе назвали самые горячие направления

В Украине за неполные сутки 1 октября (по состоянию на 16:00) произошло 74 боестолкновения. В Генеральном штабе Вооруженных сил сообщили, что российская армия и дальше активно действует на Покровском, Кураховском, Купянском и Лиманском направлениях.

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"Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян", – заверила пресс-служба. Сводка была опубликована в Telegram вечером во вторник, в 951 сутки полномасштабной войны.

Противник управляемыми авиационными бомбами на Сумщине и Харьковщине бил по районам Белополья, Вишенок, Студенка, Павловки, Степного, Токаревки и Уланового (16 КАБов).

От артобстрелов террористической армии 1 октября пострадали населенные пункты Черниговской и Сумской областей, среди которых Середина-Буда, Бояро-Лежачи, Галагановка, Демьяновка и Бачевск.

По Курской области России враг нанес десять авиационных ударов, применив 12 КАБов.

На Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районах Волчанска и Старицы. На 16:00 бои не закончились. В ГШ ВСУ заявили, что ситуация контролируемая.

На Купянском направлении россияне пытались добиться продвижения в районах десяти населенных пунктов. Девять атак продолжались недалеко от Синьковки, Новоосинового, Курелевки, Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки. Всего на направлении было зафиксировано 17 боестолкновений.

Агрессор увеличил количество атак до десяти на Лиманском направлении. Атаковал вблизи Грековки, Невского, Новосадового и в Серебрянском лесу. Три сражения продолжались.

На Краматорском направлении защитники продолжают отбивать штурмы у Часова Яра и Григорьевки. Наступление оккупантов в направлении Ступочек уже отражено.

На Торецком направлении произошло семь штурмов в районах Торецка и Щербиновки, где противник по состоянию на 16:00 вел два штурма.

Активность врага пока сохраняется и на Покровском направлении. 14 раз здесь начинались столкновения разной интенсивности. Продолжались бои в двух локациях в районах Лисовки и Селидово. Авиация окупантов била в течение дня КАБами по Чунишиному.

На Кураховском направлении вблизи Цукурино, Горняка, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки произошло 17 боевых столкновений. Пять атак ВС РФ продолжались.

На Времивском направлении агрессор активных наступательных действий не проводил. Однако вражеская авиация нанесла пять ударов в районах Богоявленки, Темировки, Новодаровки и Урожайного.

На Ореховском направлении произошло три безуспешных для захватчика боевых столкновения в районе Малых Щербаков и Новоданиловки. Враг нанес удары КАБами по Запорожью.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло. "Украинские войска контролируют ситуацию и истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", – подытожили в Генштабе ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в минувшие сутки (30 сентября) наиболее интенсивные боевые действия происходили в направлениях Покровска и Курахово, где украинские защитники отбили более 70 атак российских войск. В общей сложности было зафиксировано 189 боевых столкновений.

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