За сутки на фронте произошло 189 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

За прошедшие сутки наиболее интенсивные боевые действия происходили на Покровском и Кураховском направлениях, где украинские защитники отбили более 70 атак российских войск. В общей сложности было зафиксировано 189 боевых столкновений.

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Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ по состоянию на 08:00 1 октября. В то же время украинские воины наносили противнику значительные потери в живой силе и технике, подрывая его наступательный потенциал в тылу.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили одно средство ПВО, пушку на огневой позиции, район скопления личного состава, радиолокационную станцию и другой важный объект оккупантов.

По уточненным данным, враг совершил четыре ракетных удара, использовав шесть ракет, 74 авиаудара, включая сброс 128 управляемых авиабомб, и 4694 обстрела. Авиаудары были нанесены по населенным пунктам, в частности таким, как Студенок, Кучеровка, Белополье, Северск, Часов Яр, Бересток, Мирноград, Малая Токмачка и другие.

Оккупанты нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Студенок, Кучеровка, Будивельное, Вишенки, Ястребщина, Белополье, Серебрянское лесничество, Северск, Часов Яр, Константиновка, Бересток, Мирноград, Шевченко, Калиново, Белицкое, Яблоновка, Разлив, Новодонецкое, Малая Токмачка, Пятихатки, Веселянка, Антоновка, Кардашинка и Львово.

На Харьковском направлении враг совершил 16 попыток штурма в районах Бурговатки, Старицы, Тихого и Волчанска, но все они были безуспешными.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано 24 атаки, которые украинские силы успешно отбили возле Синьковки, Новоосиново, Глушковки, Стельмаховки, Андреевки, Кругляковки и Вишневого.

На Лиманском направлении враг пытался прорваться 24 раза, атакуя в направлении Грековки, Макеевки, Невского, Новосадового, Дибровы, Серебрянки, Григорьевки и в Серебрянском лесничестве, где одно столкновение продолжается.

На Северском направлении украинские воины отразили три штурма вблизи Верхнекаменского и Белогоровки. Вражеская авиация нанесла более 60 ударов неуправляемыми ракетами по Серебрянскому лесничеству.

На Краматорском направлении оккупанты трижды пытались атаковать в районе Часова Яра, но все попытки были остановлены.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак вблизи Торецка, Зализного, Нелеповки и Щербиновки, но понес потери и отступил.

Наиболее напряженная ситуация остается на Покровском направлении, где украинские защитники остановили 43 штурмовых и наступательных действия агрессора в направлении населенных пунктов Новоторецкое, Новогродовка, Лысовка, Миролюбовка, Воздвиженка, Сухая Балка, Николаевка, Селидово и Михайловка.

Наибольшая концентрация вражеских атак наблюдалась вблизи Селидово, где Силы обороны отразили более 20 атак.

На Кураховском направлении украинские войска успешно остановили 31 атаку возле Георгиевки, Константиновки, Курахово, Цукурино и Катериновки, в частности, агрессоры наиболее активно пытались продвинуться в районах Курахово и Георгиевки.

На Времевском направлении противник совершил восемь штурмов наших позиций вблизи Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы, активно привлекая штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали в районе Малой Токмачки, но получили жесткий отпор и понесли потери.

На Приднепровском направлении российские захватчики не проводили штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не наблюдалось.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно использует артиллерию и авиацию для обстрелов украинских населенных пунктов.

Также продолжается операция ВСУ в Курской области.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины в течение последнего дня сентября отминусовали на фронте около 1370 военнослужащих оккупационной армии РФ. Кроме того, уничтожили 261 единицу ее военной техники и вооружения.

Напомним также, что защитники неба Украины в ночь на 1 октября уничтожили над разными регионами 29 из 32 российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Остальные вражеские БПЛА тоже не достигли своих целей.

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