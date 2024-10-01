Почти сотня БПЛА и 1370 оккупантов: в Генштабе назвали потери РФ за сутки

Силы обороны Украины в течение последнего дня сентября отминусовали на фронте около 1370 военнослужащих оккупационной армии РФ. Кроме того, уничтожили 261 единицу ее военной техники и вооружения.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Согласно данным на 1 октября, общие потери живой силы войск агрессора на нашей земле достигают 654 430 захватчиков убитыми и ранеными.

За прошедшие сутки защитники сбили три российских крылатых ракеты (всего 2616) и 98 беспилотников оперативно-тактического уровня (16 322).

Из бронетехники воины обезвредили 44 вражеских ББМ (всех 17 547) и девять танков (8883). Уничтожены 33 артиллерийские системы (в общем 18 855), 73 единицы автомобильной техники и автоцистерн (25 621), одну – спецтехники (3314).

Также в войне против нашего государства оккупационные силы РФ потеряли 1204 РСЗО, 963 средства ПВО, 369 самолетов, 328 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы подразделения "Фурия" пограничной бригады "Гарт" накрыли огнем места укрытия техники оккупантов на Волчанском направлении. Подтверждены потери захватчиков в живой силе – двое ликвидированных и трое раненых.

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