Силы обороны готовились: в ЦПД рассказали о ситуации на границе Сумщины и Харьковщины

Войска Российской Федерации ведут бои в Сумской и Харьковской областях Украины. На территории Курщины и Белгородщины (РФ) противник накапливает силы.

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Об этом 27 мая в Telegram заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он подчеркнул: Силы обороны готовились к этим действиям врага.

"Вся активность россиян сопровождается агрессивной пропагандой относительно "обвала фронта" и якобы их "способности углубиться чуть ли не на 50 км", что не соответствует действительности и возможностям российских войск", – разоблачил манипуляции врага Коваленко.

Наши воины построили достаточно плотную оборону, а россияне преувеличивают возможности своей армии. Подобное было в 2024 году с событиями в Волчанске, когда враг продвигал в публичном пространстве угрозы "наступления на Харьков".

"Конечно, бои в пограничные тяжелые и там сложно из-за значительного количества вражеских сил, но их возможности далеко такие, какие озвучивают военкоры россиян. Самое главное, что сами военкоры об этом знают тоже", – подытожил руководитель ЦПД.

Как ранее писал OBOZ.UA, под Покровском (Донецкая область) ситуация остается напряженной, ведь российские войска сосредоточили значительные резервы именно на этом направлении. Продолжаются непрерывные штурмы, но украинские защитники сдерживают захватчиков, нанося им ощутимые потери.

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