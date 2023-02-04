Силы обороны готовы к любому сценарию: в ВСУ не исключают, что оккупанты могут нанести удар на юге

Несмотря на то, что российские силы сейчас сосредоточены преимущественно на востоке Украины, не исключено, что они могут нанести неожиданный удар на юге. Российская армия постоянно меняет тактику, маневрируя имеющимися ресурсами.

Видео дня

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" рассказала представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. В то же время, она заверила, что ВСУ готовы к такому сценарию.

"Силы обороны Украины готовы к любому сценарию. В ВСУ продолжают тщательно отслеживать тактику врага. В первую очередь потому, что россияне постоянно ее меняют, маневрируя имеющимися ресурсами", – сказала Наталья Гуменюк.

Как известно, президент РФ Владимир Путин отдал приказ российским военным захватить Донецкую и Луганскую области до марта 2023 года, что подтверждает оценку вероятного плана действий для наступлений оккупантов на востоке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в рамках нового наступления на Украину Россия планирует бросить в бой около 150 тысяч мобилизованных резервистов. Для Украины это вызов, но ВСУ готовятся и выдержат этот удар.

Также Данилов рассказал, что впереди Украину ждут тяжелые бои на широком фронте более двух тысяч километров, но перелом в войне уже произошел.

Военный эксперт Владислав Селезнев также считает, что в ближайшие недели армия РФ может начать наступление. По его мнению, враг хочет перехватить инициативу в этой войне, пока Украина не усилилась настолько, что победить ее станет невозможно, но у него нет никаких шансов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!