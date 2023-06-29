Силы обороны идут вперед: Сырский показал, как ВСУ зачистили вражеские позиции на Бахмутском направлении. Видео
Украинские защитники каждый день неустанно борются за свободу и независимость нашей страны от российских оккупантов. И, к большому счастью, они получают в этом успех. Бойцы Вооруженных сил Украины зачистили вражеские позиции на Бахмутском направлении в Донецкой области, за который на протяжении множества месяцев сражаются с преступной армией РФ.
Соответствующее видео опубликовал в Telegram командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский. Он показал работу 2-го механизированного батальона 22 ОМБр (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Бахмутское направление. В результате удачных штурмовых действий военнослужащих 2-го механизированного батальона 22 ОМБр были зачищены позиции противника", – сообщил Сырский.
Военный добавил, что воины нашей страны еще и захватили в плен оккупанта.
"Силы обороны идут вперед. Слава Украине!" – подчеркнул командующий.
На кадрах видно, как воины ВСУ, будучи всего нескольких метрах от захватчиков, ведут по их блиндажах прицельный огнестрельный огонь. В итоге, один из военных преступников РФ, который чудом выжил, не имел другого выбора, как сдаться в плен.
Как сообщал OBOZREVATEL, воины ВСУ 24 июня обратились к российским захватчикам на Бахмутском направлении. С помощью громкоговорителей их призывали возвращаться домой, пока они еще живы.
Ранее Сырский впервые подтвердил, что основные силы наступательного резерва ВСУ еще не введены в бой с Россией. Он отметил, что украинские защитники ведут разведку боем, обнаруживая слабые места врага.
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