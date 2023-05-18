Силы обороны контролируют юго-западную часть Бахмута, есть продвижение, – Маляр

На Бахмутском направлении продолжаются жестокие бои, враг стягивает к городу резервы и усиливает свою группировку. Захватчики на протяжении всего дня 18 мая атаковали позиции украинских воинов как в городе, так и вокруг него.

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Защитники атаки отразили и смогли продвинуться на северных и южных окрестностях Бахмута, также они продолжают удерживать позиции в юго-западной части города-крепости. О ситуации на Бахмутском направлении рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что захватчики бросают на захват города все силы, однако добиться успеха пока так и не смогли.

"Бои за Бахмут продолжаются. Противник стянул в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку. Сегодня весь день враг атаковал Бахмут. Все атаки нашими защитниками отбиты. По состоянию на данный момент мы контролируем юго-западную часть Бахмута", – подчеркнула Маляр.

Пытались оккупанты также отбить утраченные ранее позиции в окрестностях Бахмута. Однако вместо этого продолжили терять захваченную территорию: украинские воины на некоторых участках продвинулись на 500-1000 м.

"В окрестностях к северу от Бахмута враг тоже атаковал. Атаки отбиты. На отдельных участках есть продвижение наших войск на 500 метров. В пригороде Бахмута на юге в течение дня шли ожесточенные бои. Противник переходил в наступление и пытался вернуть утраченные территории, но понес потери и не смог выполнить свои задачи. На отдельных участках наши войска продвинулись на 1 км", – рассказала Маляр.

Она подчеркнула, что украинские воины на грани возможностей продолжают оборонять Бахмут и позволяют подготовиться тем подразделениям, которые пойдут в контрнаступление.

"Военные задачи оборона Бахмута и пригородов выполняет. Сейчас мы выигрываем время для определенных запланированных действий. Командование ОСУВ Хортица, в зоне ответственности которого Бахмутское направление, держит ситуацию под контролем", – отметила Маляр.

Напомним, утром 18 мая в Вооруженных силах Украины сообщили, что за прошедшие сутки украинские воины продвинулись на Бахмутском направлении на расстояние от 150 до 1700 метров.

В сутки на Бахмутском направлении россияне 487 раз обстреляли позиции украинских военных из ствольной и реактивной артиллерии. Также произошло 25 боевых столкновений.

Бойцы ВСУ продолжили наносить потери врагу и за сутки уничтожили 130 и ранили более 140 российских оккупантов. Также захватчики понесли потери в технике.

При этом еще 14 мая аналитики Института изучения войны констатировали, что ВСУ продолжают контратаковать в районе Бахмута и продвинулись более чем на 16 км за 3 дня.