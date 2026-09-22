Силы обороны ликвидировали полковника армии РФ, который в 2014 году предал Украину и перешёл на сторону врага. Фото

19 сентября украинские военные с помощью удара FPV-дрона ликвидировали в Херсонской области командира 8-го артиллерийского полка армии РФ Александра Исаева. До перехода на сторону России он служил в Вооруженных силах Украины.

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О гибели российского полковника сообщил проект"Книга палачей украинского народа". Там отметили, что Исаев командовал 8-м артиллерийским полком ВС РФ (в/ч 87714), действовавшим на приморском тактическом направлении в составе группировки войск "Днепр" Объединенной группировки войск (сил) ВС РФ.

Предательство в 2014 году

Александр Исаев был уроженцем Николаева. С 1992 года он проходил военную службу в Вооруженных силах Украины.

В 2014 году Исаев занимал должность начальника штаба – первого заместителя командира 406-й отдельной бригады береговой артиллерийской группы Центра войск береговой охраны Военно-морских сил Украины. Тогда он перешел на сторону России, после чего его назначили начальником штаба – заместителем командира 8-го артиллерийского полка 22-го армейского корпуса Черноморского флота РФ.

Главные истории дня

В 2015 году Исаева уволили в запас. Однако в октябре 2022 года он вернулся на службу на прежнюю должность и принимал участие в вооруженной агрессии России против Украины.

Командир российского полка

В сентябре 2024 года Исаева назначили командиром 8-го артиллерийского полка ВС РФ. Тогда же ему присвоили звание "полковник".

19 сентября 2026 года Силы обороны Украины нанесли по Исаеву удар с помощью FPV-дрона в Херсонской области. В результате удара предатель погиб.

"Книга палачей украинского народа" также напомнила, что каждое военное преступление будет расследовано, а каждый военный преступник — установлен и найден. В проекте отмечается, что в дальнейшем такие лица должны быть наказаны.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как российский генерал-майор Антон Грунис, командовавший 4-й мотострелковой бригадой 2-го армейского корпуса РФ, был ликвидирован в сентябре 2026 года. До полномасштабного вторжения он уже имел опыт участия в агрессии против Украины – в частности, был вовлечен в оккупацию Крыма в 2014 году.

Еще ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские спецслужбы провели спецоперацию на временно оккупированной территории и ликвидировали Олега Шутова, которого украинские правоохранители считают исполнителем убийства генерал-майора ГУР Максима Шаповала. Шутов также был причастен к убийству полковника СБУ Александра Хараберюша и другим покушениям на украинских офицеров.

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