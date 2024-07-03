Силы обороны на Покровском направлении взяли в плен группу оккупантов. Фото

На Покровском направлении, которое долгое время остается самым горячим участком фронта, украинские воины не только уничтожают оккупантов, но и умудряются пополнять обменный фонд. На днях защитники захватили в плен немалую группу российских захватчиков.

Видео дня

Фото с россиянами, которые помогут вернуть домой несколько украинских военнопленных, опубликованы в Telegram-канале "Николаевский Ванек". Автор канала анонсировал также видео с этими захватчиками.

"Свеженькие, Покровское направление. Как в тех боевых условиях бойцы ещё пленных берут, я не знаю. Но эти доштурмовались, скоро будут видосики", – отметил "Николаевский Ванек".

Он также опубликовал фото с "уловом": на нем запечатлены "упакованные" в микроавтобус семь россиян. В целях безопасности им завязали глаза и раздели до нижнего белья.

"Кто нашим спецам предоставил транспорт, в который поместилась вся пачка – респект", – добавил "Николаевский Ванек".

Напомним, ранее стало известно, что бойцы бригады "Рубеж" взяли в плен несколько десятков оккупантов. Защитники провели удачную военную операцию на одном из направлений фронта и пополнили обменный фонд.

Большинство взятых в плен россиян – мобилизованные, которые, как сказано в сообщении пресс-службы бригады "Рубеж", были обречены погибнуть в мясных штурмах на поле боя в Украине, однако выбрали жизнь и сложили оружие.

Украинские воины подчеркивают: раненым пленным была оказана медицинская помощь, также бойцы в ходе операции и после нее "действовали максимально гуманно, настолько разрешали боевые условия".