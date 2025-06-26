Силы обороны на Сумщине взяли в плен группу оккупантов из бригад, которые особенно 'отличились' в войне. Видео

Силы обороны Украины продолжают крепко держать рубежи и противостоять врагу. В Сумской области украинские десантники совместно с другими подразделениями взяли в плен группу оккупантов из 15 российских военнослужащих.

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Об этом сообщили в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных сил Украины. Там также опубликовали соответствующее видео с захваченными оккупантами.

По данным украинских защитников, большинство захваченных в плен – солдаты 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты РФ.

"Эти бригады отличались особой жестокостью по отношению к украинским военнослужащим во вражеском плену", – отметили в ДШВ.

Отмечается, что в своих подразделениях на территории страны-агрессора, к ним применялось негуманное обращение, психологическое давление и угрозы.

Украинские защитники к ним отнеслись согласно Женевской конвенции: пленные получили медицинскую помощь и психологическую поддержку.

В дальнейшем они могут быть использованы для дальнейшего обмена на украинских военных, находящихся в российском плену.

Напомним, нацгвардейцы провели зачистку населенного пункта на Покровском направлении фронта. Из погребов в частном секторе воины "выкурили" целую группу оккупантов, которых взяли в плен.

Как сообщал OBOZ.UA, командир экипажа FPV-дрона из 414-й отдельной бригады "Птицы Мадьяра" с псевдонимом "Пейн" захватил оккупанта в плен с помощью беспилотника. БПЛА сопроводил российского солдата прямо к украинским позициям, где он и был задержан.

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