Командир экипажа "Птиц Мадьяра" с помощью дрона взял в плен российского оккупанта. Видео

Украинские военные продолжают пополнять обменный фонд. Во время выполнения боевого задания командир экипажа FPV-дрона из 414-й отдельной бригады "Птицы Мадьяра" с псевдонимом "Пейн" захватил в плен российского солдата с помощью беспилотника.

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БПЛА сопроводил оккупанта прямо к украинским позициям, где он и был задержан. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Наши защитники продолжают пополнять обменный фонд. Каждый пленный захватчик – это шанс освободить наших воинов из российского плена", – говорится в сообщении.

Командир расчета FPV-дрона "Пейн" – Герой Украины. Его экипаж уже вывел из строя более 500 вражеских артиллерийских стволов с помощью дронов.

В Генштабе ВСУ поблагодарили за профессиональную боевую работу.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее воины Сил обороны Украины взяли в плен еще одного российского оккупанта – 45-летнего Дмитрия Дудикова из Краснодарского края. Он служил в 150-й мотострелковой дивизии, 102-м мотострелковом полку, 2-м батальоне, имел звание рядового стрелка.

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