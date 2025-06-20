"Выкурили из логова": украинские военные взяли в плен группу оккупантов на Покровском направлении. Видео

Нацгвардейцы провели зачистку населенного пункта на Покровском направлении фронта. Из погребов в частном секторе воины "выкурили" целую группу оккупантов, которых взяли в плен.

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Операцию провели бойцы роты разведки специального назначения бригады "Червона Калина" Национальной гвардии. Видео опубликовано в их официальном Telegram-канале.

На кадрах видно, что российские пехотинцы прятались на территории одного из заброшенных домовладений, надеясь на подарки от судьбы.

"Но не все так просто, когда приходишь туда, где тебя не ждут. Разведчики бригады, как призраки, тихо появились, вступили в бой и "выкурили" оккупантов из их логова", – отметили защитники.

Разведчики узнали, что командование приказывало оккупантам зайти в село и занять позиции. В доме, где "поселились", россияне устроили беспорядок. Украинские же воины сохранили им жизнь, чтобы пополнить обменный фонд.

"Каждый пленный – это шанс вернуться домой нашим людям, которые находятся в российском плену в нечеловеческих условиях. А российский хлам отправится обратно на болота, строить такой лелеемый им "русский мир", – подчеркнули в бригаде "Червона Калина".

Как сообщал OBOZ.UA, командир экипажа FPV-дрона из 414-й отдельной бригады "Птахи Мадяра" под псевдонимом "Пейн" захватил оккупанта в плен с помощью беспилотника. БПЛА сопроводил российского солдата прямо к украинским позициям, где он и был задержан.

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