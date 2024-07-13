Силы обороны на юге сбили два российских разведывательных БПЛА

Российские оккупационные войска продолжают совершать целенаправленные точечные атаки и разведывательные операции в Южных регионах. В субботу, 13 июля, противовоздушная оборона Украины сбила два разведывательных беспилотника "Орлан-10".

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Об этом сообщили Силы обороны Юга Украины. "Враг продолжает точечные атаки и разведку Южных регионов. В течение дня 13 июля 2024 года противовоздушной обороной юга Украины уничтожены два разведывательных беспилотника "Орлан-10", – говорится в сообщении.

Кроме того, российские оккупанты атаковали Одесщину баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М", запущенной с территории временно оккупированного Крыма. В результате возник пожар сухой травы на открытой местности.

Рекреационные и прибрежные зоны вновь стали мишенью, что особенно опасно в период, когда многие отдыхают у моря.

"Еще раз подчеркиваем будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Оперативно переходите в укрытие!" – отметили украинские защитники.

Напомним, в ночь на 13 июля Силы ПВО сбили четыре ударных БПЛА в двух областях нашего государства. Пятый же "Шахед", по данным Воздушных сил ВСУ, улетел "погостить" в Беларусь.

Взрывной "привет" от РФ подтвердили и в Белоруссии. Активисты мониторингового сообщества "Белорусские Гаюн" отметили, что российский "шахед", запущенный по Украине, три часа кружил над Беларусью, а затем исчез. Белорусские военные были вынуждены поднимать в воздух авиацию.