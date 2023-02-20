Силы обороны нанесли 16 ударов по оккупантам и уничтожили вражеский ЗРК, войска РФ пытались наступать на Донбассе – Генштаб

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов и их техники, а также по зенитно-ракетному комплексу врага на огневой позиции. Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 20 февраля. Отмечается, что остается высокой угрозой дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Российские обстрелы Украины

В течение суток противник нанес 3 ракетных и 22 авиационных удара, а также совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи и Янжуловка Черниговской области; Бунякино, Атинское, Стукаловка, Искрисковщина, Запсилье, Покровка и Майское Сумской области, а также более 20 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них – Ветеринарное, Глубокое, Мороховец, Волчанск, Охримовка, Бударки, Бологовка, Каменка, Тополя и Западное.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Двуречная, Песчаное, Крахмальное и Первомайское Харьковской области; Стельмаховка, Площадка, Невское, Краснопоповка, Диброва в Луганской области и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись более 15 районов населенных пунктов, в частности, Раздолевка, Васюковка, Железнянское, Дубово-Василовка, Бахмут, Клещиевка, Ступочки, Дружба, Северное и Железное Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. В частности, это – Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Веселое, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское и Нескучное Донецкой области. Также враг нанес авиационные удары в районе Александрополя, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы 23 населенных пункта, включая Новополь Донецкой области; Ольговское, Белология, Малая Токмачка, Павловка, Новоивановка, Каменское, Запорожское, Высшетарасовка и Ильинка Запорожской области. Вражеские авиаудары зафиксированы вблизи Новополя Донецкой области и Малиновки и Малой Токмачки Запорожской области.

В Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 30 населенных пунктов. Среди них – Змиевка, Берислав, Веселое, Бургунка, Ивановка, Инженерное, Херсон, Белозерка, Днепровское, Берегово и Огромное Херсонской области.

По данным Генштаба ВСУ, 19 февраля оккупанты обстреляли из артиллерии город Голая Пристань в Херсонской области с целью обвинить и дискредитировать ВСУ. С этой же целью захватчики продолжают обстрелы гражданских объектов отдельных населенных пунктов Каховского и Голопристанского районов Херсонской области.

Кроме того, на оккупированных территориях Херсона противник продолжает принудительную российскую паспортизацию украинцев. В частности, в Скадовске и Каланчаке им угрожают конфискацией личного имущества. Пенсионерам, в случае отсутствия российского паспорта, угрожают оставить их без пенсионных выплат. В результате у местных жителей возникло социальное напряжение и опасения по поводу потери собственного имущества и бизнеса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Воздушных силах Украины сообщили, что количество вражеской авиации, которую страна-агрессорка Россия взыскала с начала широкомасштабного вторжения к границам Украины и на временно оккупированные территории, за год не изменилось. В настоящее время на аэродромах хранится более 700 летательных аппаратов;

– Россия устроила обстрел Запорожья 20 февраля. Взрывы в городе было слышно около 16 часов.

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