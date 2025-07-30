25 июля Силы обороны нанесли массированный удар дальними дронами, декоями и ракетами по инфраструктуре РФ в Причерноморье, по Тамбовскому пороховому заводу в Котовске, сети железнодорожных станций и тяговых подстанций на юге, пишет Кирилл Данильченко для LB.ua.

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Щонайменше три десятки дронів прилетіли по "Азоту" в Невинномиську — там два вогнища пожеж, зупинили технічний процес. Постраждали цех аміаку і труба, цех селітри. "Азот", природно, входить у ланцюжок виробництва військової хімії, прекурсорів і боєприпасів.

Обидва "Азоти" в європейській частині РФ не раз ставали цілями наших стратегічних бомбардувань.

Вивести такий завод з ладу повністю навіть десятками влучань півтонних бомб неможливо, але реально зупинити виробництво і знизити темп постачання снарядів і РС у рамках літнього наступу противника.

У росіян відчутна нестача техніки: порівняно з минулим роком лише кілька тичків колонами, дві з них біля Малої Токмачки на півдні (усе-таки полізли, не подобається втрата п’яти потягів на гілці Токмак — Волноваха), одна спроба протиснути біля Покровська — усі відбили, противник втратив більш ніж три десятки БМП і танків.

У решті випадків — багі, мотоциклісти, малі групи, просочування, обтікання ДРГ й інфільтрація в забудову. Артилерійський вогонь у таких банзай-атаках критично важливий, і вибивати виробництво боєприпасів також важливо.

Тамбовський пороховий завод атакували втретє — ми аналізуємо збитки, шукаємо склади готової продукції та вузькі місця, щоб вражати їх. Там пожежа і детонації. Природно, все теж розосереджено і важко дістати так, щоб вибити на тижні. Але будь-який простій обов'язково позначиться на лінії бойового зіткнення.

Досі північнокорейські й іранські снаряди становлять важливу частину добової витрати, тому стратегічно правильно гасити виробництво, щоб Москва витрачала валюту і на ліквідацію збитків (верстати, лінії, крани тощо), і на імпорт.

Атакували залізничний вузол у Новочеркаську — і саму станцію, і електричну мережу. Ступінь пошкодження тут не має значення — станції досить швидко відновлюють. Але десятки поїздів запізнюються на 14 і більше годин.

Це важлива артерія, що зв'язує порти Причорномор'я, Ростов, і звідти постачають фронт між Маріуполем і Каменським.

Також винесли електроживлення на двох станціях на південь — Тимашевськ і Піщанокопськ. Мета, ймовірно, не лише постачання фронту, а й відвантаження вуглеводнів через порти Причорномор'я, бо будь-яка зупинка перевалки — це гроші й наближення економічної кризи, до якої неухильно рухається РФ. Також, можливо, через Кавказ іде іранська допомога за валюту — тоді зрозумілі саме ці цілі.

Крім того, Сили оборони завдали удару реактивною артилерією по розташуванню ЗС РФ у Донецьку в районі шахти Засядька — там пожежі та вторинні детонації, противник втратив людей і техніку.

Ми явно нарощуємо довгу руку — противник не має можливості ані вразити викруткове виробництво дальніх дронів в Україні, ані передачі через західні кордони, ані, зрозуміло, виробництво Коаліції дронів.

Таких ударів буде більше, б/ч ставитимуть більші — ЄС усе активніше вкладається в нашу ракетну програму, німецькі гроші та технології — це відчутно. Коли ми зможемо завдавати по заводу удару не 30 дронами, а 30 "нептунами" й балістикою — ось тоді буде той ефект, який нам потрібен. Але й зараз нормально, ще недавно і такий результат був би фантастикою.

Є повідомлення про передачу першої батареї Patriot, обіцяної США — це німецьке обладнання, поспішно відвантажене з коліс з наявності Бундесверу, а потім американська промисловість закриє передачі для Берліна.

З багатьох причин — мобільність, автомобільна база і її ремонт, прошивка і модернізація — німецькі батареї для нас кращі тут і зараз.

Чергове перехоплення балістики над Одесою — потихеньку йдуть ракети-перехоплювачі, а РЛС живі, що б там не писали російські навколовійськові блогери.

Наше завдання — закривати все більше промислових центрів від малої балістики і крилатих ракет. І відкривати там кілхауси, школи пілотів, збирання дронів, точити снаряди, лити міни, збирати викруткою МРАПи.

Літній наступ РФ триває — противник атакує на трьох ділянках фронту. Але глобально від околиць Покровська, куди просочуються диверсанти через Звірове, до позицій на "пісочниці" в Авдіївці, де прорвали старий фронт з часів АТО — 48 км.

Це корпусне поле бою, зона відповідальності півдесятка бригад. І противник четвертий рік не може вийти тут на оперативний простір — вийшов лише раз, під час прориву до Селидового. Ціною стали відправлені в піхоту моряки, постачання на ослах і тяглових і що танки, навіть Т-62 з бровами, стають рідкістю.

Кремль під час кожного літнього наступу має на меті охопити підготовлений вузол оборони, вибити логістику дронами й артою, оточити, знищити кілька старих бригад, вирватися на оперативний простір і перенести бойові дії до будь-якого великого міста: Харкова, Запоріжжя, Дніпра, Сум — і щоразу не встигає замкнути кільце. Ми відходимо, сточуємо бригади, але чіпляємось за кожну лісосмугу й село. Війна триває. Україна чинить шалений опір агресору.