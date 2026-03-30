Российские войска "сточили" свои подразделения об украинскую оборону на Покровском направлении, – Черняк

Катя Поплюйко
War
Иллюстративное фото. Военные ВСУ

Российские захватчики несколько уменьшили силу штурмов на некоторых участках на Покровском направлении (Донецкая область). Этому поспособствовала эффективная оборона украинских защитников.

Однако враг планирует доукомплектовываться и восстановить свой наступательный потенциал. Подробностями поделился офицер бригады НГУ "Рубеж" Владимир Черняк в эфире телеканала "Мы Украина".

Враг истощился, однако готовится возобновить наступление

По словам военного, несмотря на потребность противника в доукомплектовании, характер боевых действий за последние две недели существенно не изменился. В то же время в зоне ответственности нацгвардейцев бригады "Рубеж" фиксируют уменьшение количества российских штурмов.

"Говорить, что такое же ослабление боевых действий есть у смежных подразделений на Покровском направлении будет неправильно, так как боевая обстановка довольно неравномерная. Однако противник довольно таки "сточил" свои наступательные возможности", – отметил Черняк.

Он пояснил, что доукомплектование оккупантов происходит различными способами. В частности, есть данные о подготовке на полигонах значительного количества наемников из стран Африки, в том числе и из Эфиопии, что подтверждается и радиоперехватами.

"То есть, противник сейчас готовит восстанавливать свой наступательный потенциал. Скорее всего, граждане этих иностранных стран будут выполнять главную роль в так называемых одноразовых штурмах", – сказал офицер.

Военный отметил, что в целом тактика противника не претерпела изменений. В то же время бронетехнику враг сейчас использует минимально, зато преимущественно передвигается легким транспортом – мотоциклами и квадроциклами, однако такие попытки обычно оказываются неудачными.

Напомним, украинские воины на Покровском направлении продолжают уничтожать врага в "промышленных масштабах". Бойцы 3 бригады оперативного назначения НГУ "Спартан" вместе с побратимами из смежных подразделений ликвидировали там роту россиян и почти полтора десятка единиц вражеской техники.

Как писал OBOZ.UA, военные 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ ранее рассказывали, что захватчики активизировались вблизи самого Покровска в Донецкой области. С помощью легкой техники враг пытается проводить штурмовые действия в районах Гришино и в направлении Родинского.

