Российские войска "сточили" свои подразделения об украинскую оборону на Покровском направлении, – Черняк

Российские захватчики несколько уменьшили силу штурмов на некоторых участках на Покровском направлении (Донецкая область). Этому поспособствовала эффективная оборона украинских защитников.

Видео дня

Однако враг планирует доукомплектовываться и восстановить свой наступательный потенциал. Подробностями поделился офицер бригады НГУ "Рубеж" Владимир Черняк в эфире телеканала "Мы Украина".

Враг истощился, однако готовится возобновить наступление

По словам военного, несмотря на потребность противника в доукомплектовании, характер боевых действий за последние две недели существенно не изменился. В то же время в зоне ответственности нацгвардейцев бригады "Рубеж" фиксируют уменьшение количества российских штурмов.

"Говорить, что такое же ослабление боевых действий есть у смежных подразделений на Покровском направлении будет неправильно, так как боевая обстановка довольно неравномерная. Однако противник довольно таки "сточил" свои наступательные возможности", – отметил Черняк.

Он пояснил, что доукомплектование оккупантов происходит различными способами. В частности, есть данные о подготовке на полигонах значительного количества наемников из стран Африки, в том числе и из Эфиопии, что подтверждается и радиоперехватами.

"То есть, противник сейчас готовит восстанавливать свой наступательный потенциал. Скорее всего, граждане этих иностранных стран будут выполнять главную роль в так называемых одноразовых штурмах", – сказал офицер.

Военный отметил, что в целом тактика противника не претерпела изменений. В то же время бронетехнику враг сейчас использует минимально, зато преимущественно передвигается легким транспортом – мотоциклами и квадроциклами, однако такие попытки обычно оказываются неудачными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!