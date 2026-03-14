Силы обороны нанесли новые поражения силам и технике врага на фронте: данные Генштаба

В ночь на 13 марта Силы обороны в очередной раз атаковали ряд военных объектов российских войск на временно оккупированных территориях Украины. Удары пришлись по районам сосредоточения живой силы, артиллерии и объектам военной логистики противника.

Подробности удачных атак рассказали в Генштабе ВСУ. В частности, известно о поражении района сосредоточения живой силы оккупантов вблизи Новониколаевки на временно оккупированной территории Запорожской области.

Кроме того, украинские военные поразили вражескую артиллерийскую пушку, которая находилась на огневой позиции недалеко от населенного пункта Зеленое, на временно оккупированной территории Донецкой области.

Также подтверждено поражение еще одного района сосредоточения личного состава российских войск в районе Шахтерска. Вместе с тем под ударом оказался склад материально-технического обеспечения россиян неподалеку Бердянского, на временно оккупированной территории Донецкой области.

Среди других целей, по данным военных, было ремонтное подразделение и склад материально-технических средств россиян в районе Андреевки на временно оккупированной территории Запорожской области.

Кроме новых атак в Генштабе уточнили результаты прошлых поражений. Поэтому подтверждено уничтожение пяти единиц вражеской техники. Такие потери оккупантам нанесли 11 марта, во время атаки на склад боеприпасов в районе Широкой Балки на временно оккупированной территории Донецкой области.

Напомним, в ночь на 14 марта Силы специальных операций поразили вражеские пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" в оккупированном Крыму.

дронари-спецназовцы военной разведки ГУР нанесли успешные удары по двум российским военным кораблям. Силовикам удалось поразить железнодорожный паром "Славянин" и еще одно судно, "Авангард".

