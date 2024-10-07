Силы обороны направляют усилия на срыв наступления оккупантов: в Генштабе назвали самые горячие направления

Защитники Украины продолжают противодействие попыткам ВС РФ продвинуться в глубину нашей территории, направляют усилия на срыв планов вражеского наступления. 7 октября на фронте (по состоянию на 16:00) произошло уже 88 боев. Горячее всего на Лиманском, Купянском, Покровском и Кураховском направлениях.

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Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил в сводке, обнародованной вечером в понедельник (957 сутки полномасштабной войны). В целом ситуация остается напряженной, отметили военные.

Агрессор продолжает применять авиацию и артиллерию по приграничным районам Сумщины. Под артиллерийскими ударами были районы населенных пунктов Бунякино, Павловка, Угроиды, Степок, Покровка. Авиационные атаки пережили Яблоновка, Екатериновка и Ободы. За неполные сутки противник сбросил на территорию Сумской области 10 КАБов.

По Курской области авиация РФ нанесла 12 ударов (применив 16 управляемых авиационных бомб).

На Харьковском направлении российские террористы штурмовали позиции наших подразделений в районе Старицы и Волчанска. На 16:00 все атаки на были отбиты.

15 раз противник атаковал на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Новоселовка, Глушковка, Лозовая и Кругляковка. Пять атак уже прекращены, десять продолжались.

На Лиманском направлении россияне пытаются продвинуться вблизи Макеевки, Грековки, Невского, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу. Террористы начинали 16 боестолкновений, на 16:00 продолжались 11 из них. Неуправляемыми авиационными ракетами враг бил по Твердохлебовому и Серебрянскому лесничеству.

На Краматорском направлении захватчики совершили одно штурмовое действие возле Ступочек. Активно действует российская авиация, которая неуправляемыми авиационными ракетами била по городу Часов Яр.

На Торецком направлении количество атак увеличилось до восьми. Оккупанты, имея поддержку бомбардировочной авиации, пытаются идти вперед возле населенных пунктов Торецк, Дилиевка, Нелиповка. Там наши защитники отбили три атаки, еще пять боеприкосновений продолжались.

Агрессор не прекращает наступление на Покровском направлении. Здесь в течение дня он совершил 13 атак в районах Новоторецкого, Калинового, Лисовки, Крутого Яра, Новогродовки, Николаевки. Силы обороны сдерживают напор и отразили 12 штурмов, один еще продолжался. Потерпел удары неуправляемыми авиационными ракетами Александрополь, а на Тарасовку и Мирноград захватчики сбросили авиабомбы.

На Кураховском направлении РФ атаковала 19 раз. Наемники Москвы пытались продвинуться вблизи Цукуриного, Желанного Второго, Горняка, Новоселидовки, Острого, Георгиевки, Екатериновки. По состоянию на 16:00 продолжались бои в восьми локациях.

На Времивском направлении наши Герои отбили две атаки в сторону Богоявленки. Противник выпустил НАРы по селу Приютное.

На Ореховском направлении украинскими защитниками отражены два вражеских штурма вблизи села Работино. Бомбардировочную авиацию враг применил по Малой Токмачке и Орехову.

На Приднепровском направлении три атаки захватчиков успеха не имели. Вражеская авиация нанесла удары по Херсону, сбросив четыре управляемые авиационные бомбы.

На других направлениях фронта существенных изменений не произошло.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В минувшие сутки (6 октября) на фронте в Украине произошло 141 боевое столкновение.

– Американский аналитический Институт изучения войны считает, что в Покровском районе Донетчины войска РФ потеряли не менее пяти дивизий бронетехники и танков с начала операции по захвату Авдеевки в октябре 2023 года и в ходе дальнейших штурмов летом 2024-го.

– Согласно официальной статистике ГШ ВСУ, общие потери живой силы ВС РФ, понесенные на нашей земле от начала полномасштабного вторжения, достигли 661 630 захватчиков убитыми и ранеными.

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