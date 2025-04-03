Силы обороны обезвредили еще 1390 оккупантов и 22 ББМ врага – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 258 единиц вооружения и техники российской армии. В боях отменяли близко 1390 военных преступников из РФ.

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Ныне общие потери живой силы агрессора составляют 919 570 оккупантов убитыми и ранеными. Обновленную информацию 3 апреля обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне воины обезвредили 49 артиллерийских систем (всего 25 625), 22 боевые бронированные машины (21 902), шесть танков (10 521) и одну РСЗО (1348) врага.

В небе защитники сбили 92 российских беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 31 597), на земле сожгли 88 единиц автомобильной техники и автоцистерн (42 775).

С начала полномасштабной войны ВСУ в целом уничтожили 3787 единиц спецтехники, 3123 крылатые ракеты, 1123 средства ПВО, 370 самолетов, 335 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку войск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, зенитчики 63-й ОМБр сбили редкий российский БпАК "Альбатрос М5". Этот беспилотник благодаря нейросети в реальном времени определяет людей на сканированной территории и имеет ночную камеру.

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