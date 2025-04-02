Оборудованный нейросетью: украинские воины сбили редкий российский дрон "Альбатрос М5". Видео

Зенитчики 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ сбили российский беспилотный разведывательный комплекс "Альбатрос М5". Этот БПЛА, благодаря нейросети, в реальном времени определяет людей на сканированной территории и имеет ночную камеру.

Видео дня

Военные подчеркнули, что им все равно, какие "навороты стоят на российских крыльях, и когда именно их уничтожать". Об этом говорится в Telegram-канале бригады.

"Впервые сбиваем редкий российский дрон Альбатрос М5", – сообщили бойцы ВСУ.

Они также показали видео эффективной работы в небе над Украиной и сбивание вражеского дрона.

Что известно о разведывательном БПЛА "Альбатрос М5"

Российский разведывательный дрон "Альбатрос М5" используется в войне против Украины с первых дней вторжения. Сначала производитель скрывал свое участие в боевых действиях, но сейчас открыто сотрудничает с российскими военными и продолжает использовать западные подсанкционные компоненты.

Расследователи "КиберСопротивления" и InformNapalm выяснили, что "Альбатрос М5" оснащен большим количеством деталей, которые не должны попасть в РФ из-за санкций. Для аэрофотосъемки и корректировки огня дрон использует камеры японской Sony – A6000, RX1R2, а также видеомодули FCB-EH6500 и FCB-EV7500.

Кроме того, дрон оборудован тепловизорами китайской InfiRay Technologies и собственными гиростабилизированными оптическими модулями для ночной съемки.

InformNapalm также сообщал, что компания Kaspersky помогала разработать для "Альбатроса" систему искусственного интеллекта, автоматизирующую поиск и отслеживание целей. Для работы этой технологии используются микрокомпьютеры Nvidia Jetson.

Россия сотрудничает с Nvidia как минимум с 2016 года, и даже после полномасштабного вторжения и введения санкций это взаимодействие не прекратилось.

До начала полномасштабной войны с Украиной российский производитель позиционировал свои дроны как гражданские, в частности, для сельского хозяйства. Однако из утечек переписки с Мьянмой следует, что еще в 2020 году дроны рассматривали как боевые. Бирманские военные планировали создать подразделения БПЛА в каждом батальоне и закупить 200-300 беспилотников.

В 2022 году представители Альбатроса предложили Мьянме расширить сотрудничество, прямо заявив, что их дроны уже применяются в войне против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы ГУР продолжают уничтожать российских оккупантов и снижают их возможности продолжать агрессивную войну против нашего государства. В частности, для поражений враждебных целей активно используются ударно-разведочные беспилотники "Сыч".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!