Силы обороны обезвредили еще 1340 оккупантов и 62 вражеских артсистемы – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили примерно 223 единицы вооружения и техники оккупационных российских войск. Также в боях отминусовали около 1340 захватчиков.

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По подсчетам на 23 января, общие потери живой силы армии РФ составляют 825 320. Обновленную информацию обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Кроме большого количества личного состава, наши воины обезвредили 62 артиллерийские системы (всего 22 256), 12 боевых бронированных машин (20 497) и шесть танков (9850) войск агрессора.

С неба защитники "приземлили" 72 российских беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 23 111). Еще сожгли 68 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (34905), три – специальной техники (3714).

Всего с начала полномасштабной войны Силы обороны отминусовали 3051 крылатую ракету, 1262 РСЗО, 1050 средств ПВО, 369 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодку российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на середину января 2025 года, в боях против Сил обороны Украины в Курской области РФ погибла по меньшей мере тысяча солдат армии КНДР, воевавших на стороне российских войск. В то же время, общие потери северокорейцев убитыми и ранеными могут составить 4000.

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