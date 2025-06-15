Силы обороны обезвредили за сутки 1170 оккупантов и 33 артсистемы армии РФ

Силы обороны Украины за прошедшие сутки отминусовали в боях на фронте около 1170 военнослужащих российской армии. Кроме того, уничтожили 254 единицы ее вооружения и военной техники, большинство из которой – автомобильная, а также дроны.

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Согласно данным на 15 июня, общие потери (санитарные и безвозвратные) личного состава ВС РФ на украинской земле достигают 1 003 860 захватчиков. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины обезвредили 33 артиллерийские системы (всего 29 190), шесть боевых бронированных машин (22 804), одну РСЗО (1418) и одно средство ПВО (1186) оккупационных войск.

В небе защитники сбили 123 российских беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 40 709), на земле сожгли 89 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (52 017), одну – спецтехники (3915).

С начала полномасштабной войны ВСУ также уничтожили 10 937 танков, 3337 крылатых ракет, 416 самолетов, 337 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, операторы боевых дронов подразделения РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда нанесли сокрушительные удары армии РФ на на Курском направлении. Защитники уничтожили стартовую позицию БПЛА и склад боеприпасов врага.

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