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Силы обороны остановили 32 российские атаки на Покровском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Катя Поплюйко
War
4 минуты
396
Силы обороны остановили 32 российские атаки на Покровском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Украинские защитники не прекращают наносить оккупантам ощутимые потери в живой силе, технике и активно препятствуют наступательному потенциалу противника в тылу. Силам обороны за минувшие сутки удалось остановить 32 атаки на Покровском направлении.

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Об этом сообщается в сводке Генштаба по состоянию на 08:00 20 февраля 2025 года. За прошедшие сутки зафиксировано 122 боевых столкновения.

Согласно уточненным данным, вчера противник нанес один ракетный удар по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, использовав две ракеты, а также 87 авиаударов, сбросив 131 КАБ. Кроме того, враг совершил 5757 обстрелов, в том числе 140 из реактивных систем залпового огня, и привлек более трех тысяч дронов-камикадзе.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по 13 районам сосредоточения российских войск, уничтожив вооружение, технику, одно из средств противовоздушной обороны, шесть артиллерийских систем, пункт управления и еще один важный объект врага.

В Харьковском направлении противник пять раз пытался прорвать оборону в районе Волчанска и в сторону Западного.

Силы обороны остановили 32 российские атаки на Покровском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

На Купянском направлении захватчики совершили четыре атаки, которые наши защитники отбивали возле Петропавловки, Степовой Новоселовки и Загрызово.

Силы обороны остановили 32 российские атаки на Покровском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь прорвать линию обороны у Балки Журавки, Ямполевки, Колодезей, Макеевки и в направлении Григоровки.

Силы обороны остановили 32 российские атаки на Покровском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

На Северском направлении наблюдалась одна попытка продвижения в районе Верхнекаменского.

Силы обороны остановили 32 российские атаки на Покровском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

На Краматорском направлении противник совершил четыре атаки в районах Часова Яра и Васюковки.

Силы обороны остановили 32 российские атаки на Покровском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

На Торецком направлении оккупанты провели 13 атак вблизи населенных пунктов Озаряновка, Торецк и Леонидовка.

Силы обороны остановили 32 российские атаки на Покровском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

На Покровском направлении украинские защитники отбили 32 штурмовых действия агрессора вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Проминь, Котлино, Надиевка, Андреевка и Улаклы.

Силы обороны остановили 32 российские атаки на Покровском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

На Новопавловском направлении за прошедшие сутки враг совершил 17 атак в направлениях Константинополя, Раздольного, Нового Комара и Привольного.

Силы обороны остановили 32 российские атаки на Покровском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

В Ореховском направлении российские захватчики девять раз наступали на позиции наших защитников в направлении Новоандреевки и в районах Малых Щербаков и Степового.

Силы обороны остановили 32 российские атаки на Покровском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях в минувшие сутки враг не проводил активных наступательных действий.

Силы обороны остановили 32 российские атаки на Покровском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта
Силы обороны остановили 32 российские атаки на Покровском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

На Волынском и Полесском направлениях формирование последующих группировок противника не обнаружено.

Вооруженные силы Украины продолжают операцию в Курской области. За минувшие сутки противник нанес 36 авиаударов, сбросив 47 управляемых бомб, совершил 442 артиллерийских обстрела (из них 10 – из реактивных систем залпового огня), а наши защитники отбили 14 штурмовых действий противника.

Силы обороны остановили 32 российские атаки на Покровском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Напомним, по сообщению Генштаба на 20 февраля, за прошедшие сутки ВСУ отминусовали на фронте около 1190 оккупантов. Также наши защитники уничтожили не менее 396 единиц вражеской военной техники и вооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 февраля Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по позициям военных РФ в Запорожье. В результате операции было уничтожено место дислокации личного состава оккупантов, а также несколько важных военных объектов.

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