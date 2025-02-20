Силы обороны остановили 32 российские атаки на Покровском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Украинские защитники не прекращают наносить оккупантам ощутимые потери в живой силе, технике и активно препятствуют наступательному потенциалу противника в тылу. Силам обороны за минувшие сутки удалось остановить 32 атаки на Покровском направлении.

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Об этом сообщается в сводке Генштаба по состоянию на 08:00 20 февраля 2025 года. За прошедшие сутки зафиксировано 122 боевых столкновения.

Согласно уточненным данным, вчера противник нанес один ракетный удар по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, использовав две ракеты, а также 87 авиаударов, сбросив 131 КАБ. Кроме того, враг совершил 5757 обстрелов, в том числе 140 из реактивных систем залпового огня, и привлек более трех тысяч дронов-камикадзе.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по 13 районам сосредоточения российских войск, уничтожив вооружение, технику, одно из средств противовоздушной обороны, шесть артиллерийских систем, пункт управления и еще один важный объект врага.

В Харьковском направлении противник пять раз пытался прорвать оборону в районе Волчанска и в сторону Западного.

На Купянском направлении захватчики совершили четыре атаки, которые наши защитники отбивали возле Петропавловки, Степовой Новоселовки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь прорвать линию обороны у Балки Журавки, Ямполевки, Колодезей, Макеевки и в направлении Григоровки.

На Северском направлении наблюдалась одна попытка продвижения в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении противник совершил четыре атаки в районах Часова Яра и Васюковки.

На Торецком направлении оккупанты провели 13 атак вблизи населенных пунктов Озаряновка, Торецк и Леонидовка.

На Покровском направлении украинские защитники отбили 32 штурмовых действия агрессора вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Проминь, Котлино, Надиевка, Андреевка и Улаклы.

На Новопавловском направлении за прошедшие сутки враг совершил 17 атак в направлениях Константинополя, Раздольного, Нового Комара и Привольного.

В Ореховском направлении российские захватчики девять раз наступали на позиции наших защитников в направлении Новоандреевки и в районах Малых Щербаков и Степового.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях в минувшие сутки враг не проводил активных наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях формирование последующих группировок противника не обнаружено.

Вооруженные силы Украины продолжают операцию в Курской области. За минувшие сутки противник нанес 36 авиаударов, сбросив 47 управляемых бомб, совершил 442 артиллерийских обстрела (из них 10 – из реактивных систем залпового огня), а наши защитники отбили 14 штурмовых действий противника.

Напомним, по сообщению Генштаба на 20 февраля, за прошедшие сутки ВСУ отминусовали на фронте около 1190 оккупантов. Также наши защитники уничтожили не менее 396 единиц вражеской военной техники и вооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 февраля Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по позициям военных РФ в Запорожье. В результате операции было уничтожено место дислокации личного состава оккупантов, а также несколько важных военных объектов.

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