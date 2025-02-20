Минус 1190 оккупантов и 63 артсистемы: озвучены потери армии РФ за сутки

Силы обороны за прошедшие сутки отминусовали на фронте около 1190 военнослужащих оккупационной российской армии. Также уничтожили по меньшей мере 396 единиц ее военной техники и вооружения.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Согласно данным на 20 февраля, потери личного состава ВС РФ, понесенные ими в Украине с начала полномасштабного вторжения, достигают 863 580 захватчиков убитыми и ранеными.

Накануне украинские воины обезвредили 63 артиллерийские системы (всего 23 410), 14 боевых бронированных машин (21 112), 14 танков (10 134), шесть средств ПВО (1078) и три РСЗО (1291) оккупантов.

В небе защитники сбили 160 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 26 021).

На земле сожгли еще 136 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 37 961).

Кроме этого, с начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили 3752 единицы спецтехники, 3064 крылатые ракеты, 370 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодку войск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 февраля Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по позициям оккупантов на Запорожье. В результате операции было уничтожено место дислокации личного состава 2-го мотострелкового батальона 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, а также несколько важных военных объектов врага.

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