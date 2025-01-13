Силы обороны остановили 58 атак врага на Покровском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Украинские защитники продолжают наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. За прошедшие сутки было зафиксировано 140 боевых столкновений.

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Об этом говорится в сведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 13 января 2025 года. По обновленным данным, за прошедшие сутки враг нанес 42 авиаудара по позициям украинских подразделений и населенных пунктов, сбросив 58 управляемых авиационных бомб, совершил более 6 тыс. обстрелов и привлек для поражения 2992 дронов-камикадзе.

На Харьковском направлении противник четырежды пытался штурмовать позиции украинских военных вблизи населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано восемь атак оккупантов. Силы обороны успешно отражали штурмы у Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг совершил 12 атак, пытаясь продвинуться вблизи Копанок, Шейковки, Первомайского, Макеевки, Твердохлебового, Тернов и Заречного.

На Краматорском направлении произошло 15 боевых столкновений в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении противник провел 13 атак вблизи Торецка, Белой Горы и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские защитники отразили 58 штурмовых и наступательных действий противника в районах Елизаветовки, Лисовки, Зеленого, Луча, Нового Труда, Покровска, Удачного, Котлиного, Нововасиловки, Серебряного, Петропавловки, Новоандреевки, Дачного, Шевченка и Янтарного.

На Новопавловском направлении противник 9 раз атаковал позиции наших защитников вблизи Константинополя, Нескучного, Времивки и Ровно. Активно работала авиация противника.

На Северском, Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении зафиксирован один неудачный штурм.

В операционной зоне Курской области подразделения Сил обороны Украины за прошедшие сутки успешно отразили 17 атак российских войск. Противник совершил 443 артиллерийских обстрела, нанес 14 авиационных ударов и применил 16 управляемых авиабомб.

На Волынском и Полесском направлениях формирование группировок врага не зафиксировано.

Как сообщал OBOZ.UA, по сообщению Генштаба по состоянию на 13 января, Силы обороны Украины во время боевых действий за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1510 российских солдат. Также отминусовали 368 единиц вражеской военной техники и вооружения.

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