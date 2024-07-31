Силы обороны остановили вражескую атаку с поддержкой танков в районе Гуляйполя: военный рассказал о ситуации

На Запорожском направлении Силы обороны остановили вражескую атаку с поддержкой танков в районе Гуляйполя. Защитники метко отработали по оккупантам, уничтожили вражеские танки и отразили штурм.

В целом обстановка на Запорожском направлении не претерпела существенных изменений. Об этом рассказал пресс-офицер бригады "Красная калина", подполковник Николай Коваль в эфире КИЕВ24.

На Гуляйполе была единичная атака с поддержкой танков, и на квадроциклах они были. Мы по ним отработали, танки уничтожили и штурм остановили", – рассказал подполковник.

За последние сутки, по словам Коваля, на этом направлении не было таких механизированных штурмов с задействованием техники, оккупанты продолжают тактику штурмов малыми группами по два-три человека. Также они отправляют ДРГ, чтобы те разведывали и выявляли позиции украинских военных.

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"Что касается нашего направления, то бойцы ведут аэроразведку круглосуточно. Если мы будем обнаруживать вражескую технику, то сразу будем по ней работать", – сообщил подполковник.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие эффектно уничтожили вражеский танк, который оккупанты со всех сторон прикрыли металлом. FPV-дрону наших воинов это не помешало. Оператор беспилотника нашел небольшой просвет, незащищенный наваренными металлическими листами, и направил FPV-дрон прямо туда.

Напомним, что украинские партизаны с движения сопротивления "Атеш" выследили зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны С-300 в Гагаринском муниципальном округе в Севастополе. Объекты комплекса расположены в парковой зоне Севастополя "Черноморское подворье".

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