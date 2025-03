Силы обороны освободили село в районе Боровой на Харьковщине, но у врага есть продвижения на других направлениях – ISW

Недавно Силы обороны Украины продвинулись вблизи Боровой в Харьковской области, освободив от присутствия оккупантов село Надежда, что в пределах Луганщины. В то же время российские войска имели продвижение возле Торецка и Покровска на Донетчине.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики, в частности, ссылаются на геолокационные кадры и заявления с обеих сторон.

Освобождение села Надежда

Кадры с Купянского направления фронта, опубликованные 23 марта, показывают, как украинские силы действуют в северо-восточной части села Надия на границе Луганщины и Харьковщины (восточнее Боровой в Харьковской области).

"Это указывает на то, что украинские силы недавно освободили этот населенный пункт. Российский источник утверждал, что потеря Надии свидетельствует о нерешенных проблемах в 20-й общевойсковой армии, включая командиров, подающих ложные отчеты о наступлении войск РФ", – указали в ISW.

Там добавили, что 22 и 23 марта российские войска вели наступательные операции к северо-востоку от Боровой в районе Загрызово и Надии. Известно, что на этом передовом участке действуют подразделения 752-го и 254-го мотострелковых полков ВС РФ.

Оккупанты продвинулись под Торецком и Покровском

Геолокационные кадры, опубликованные 22 марта, показывают, что российские войска недавно продвинулись по улице Чайковского в северной части Торецка. В последнее время они атаковали под самым городом, возле Дружбы, Крымского, Дилиевки, Щербиновки и Пантелеймоновки.

Представитель ОТГ "Луганск" подполковник Дмитрий Запорожец сообщил, что российские войска в скором времени начнут использовать бронетехнику на Торецком направлении в рамках возобновления попыток захватить город.

По наблюдениям военных аналитиков, операторы БПЛА 68-го танкового и 20-го мотострелкового полков ВС РФ сейчас наносят удары по украинским позициям возле Александро-Калиново (северо-западнее Торецка). В то же время подразделения 150-й мотострелковой дивизии, 238-я артиллерийская бригада, 428-й танковый батальон и 33-й мотострелковый полк армии РФ действуют вблизи Торецка.

"Видео с геолокацией, опубликованное 23 марта, показывает, как украинские войска наносят удары по российским позициям к северо-востоку от Водяного Второго к востоку от Покровска, что указывает на то, что российские войска недавно захватили село. Дополнительные кадры показывают, что российские силы продвинулись вдоль улицы Веселая на северо-западе Шевченко", – отметили в ISW.

Там добавили, что в течение последних суток оккупанты продолжали наземные атаки возле самого Покровска, вблизи Водяного Второго, Елизаветовки, Лисовки, Шевченко, Песчаного, Новоукраинки, Новоандреевки, Котлиного, Удачного, Уепсновки, Котляровки, Богдановки.

Российские блогеры пожаловались, что ВСУ контратаковали возле Удачного, Соленого и Шевченко.

Замкомандира действующей на Покровском направлении украинской бригады и некоторые российские милитаристы заявили, что удары украинских дронов мешают оккупантам проводить ротации. Пропагандисты жаловались, что удары ВСУ перекрывают российские наземные линии связи от Селидово (южнее Покровска) до Новотроицкого (юго-западнее) и Карловки (юго-восточнее райцентра).

Как сообщал OBOZ.UA, 21 марта Воздушные силы ВСУ успешно поразили в Торецком районе сосредоточение подразделений 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103-го мотострелкового полка ВС РФ. В результате ударов был уничтожен личный состав оккупационного войска, среди которых десантно-штурмовые группы и операторы беспилотников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!